The Joker: una versione più e reale e dark

La Warner Bros. Pictures ha recentemente annunciato di voler produrre “The Joker”, un film che pone al centro della storia l’antagonista per eccellenza di Batman in una rivisitazione meno fumettistica e si vocifera persino che l’origin movie vedrà la nascita del villain già in tenera età.

The Joker: il cinecomic si discosta dal DCEU

Con il DC Extended Universe ancora in corso, dopo il successone di “Wonder Woman” e lo sviluppo di “Justice League” con l’assistenza di Joss Whedon, gli Studios hanno sorprendentemente dichiarato di volersi discostare un attimo dal DCEU creando un film sulle origini del Joker, tenendo conto che ci sarà un recast per l’anti-Batman.

Il film sarà diretto da Todd Phillips e probabilmente prodotto da Martin Scorsese. “The Joker” dovrebbe essere ambientano negli anni Ottanta e con un’atmosfera più sul genere crime. In questo film vedremo come è nato il super villain più amato dell’universo DC.

The Joker: alla scoperta del passato di un super villain

Già di recente abbiamo potuto assistere a un’origin story del Joker grazie alla serie televisiva prodotta dalla Fox “Gotham”, dove tutti i personaggi più noti dell’universo DC Comics vengono presentati in tenera età e all’inizio delle loro attività da villain o hero.

Si spera vivamente che non rendano il protagonista di “The Joker” il classico ragazzino bullizzato che finisce per avercela a morte col mondo intero; questo dettaglio comporterebbe dell’empatia da parte del pubblico, quasi identificandosi nel personaggio e rendendo il Joker una vittima, quando in realtà lui è un vero e proprio carnefice.

Solo recentemente è stato esplorato il suo passato con grande successo, nella serie di fumetti della DC Comics è stata sviluppata in maniera chiara e concreta la nascita del super cattivo, donando alla storia la giusta dose di bizzarro che un personaggi del calibro del Joker merita.

Alessio Camperlingo

30/07/2017