The Joker: Lakeith Stanfield vorrebbe la parte

Il nuovo prodotto originale Netflix, “Death Note”, ha visto Lakaeith Stanfield vestire i panni dell’investigatore di omicidi L. L’attore ha dichiarato di voler interpretare The Joker nel film sulle origini del villain pagliaccio.

The Joker: l’origin movie prende forma

Mentre è stato annunciato uno spin-off dedicato interamente a Harley Quinn e The Joker, con la sorprendente partecipazione di Jared Leto che riprenderà il suo ruolo insieme a Margot Robbie. La pellicola di Martin Scorsese è ancora senza un cast ufficiale.

La DC sta lavorando ad una nuova linea di cinecomic, primo tra questi l’origin movie sul Joker e proprio per questo moltissimi fan fremono alla sola idea di vedere uno dei villain più amati di sempre ottenere un ruolo da personaggio principale. Sicuramente molti attori si contenderebbero il ruolo.

Questo nuovo progetto della DC targat Warner Bros. Pictures sarà diretto da Todd Phillips e co-scritto da Scott Silver; entrambi contano solamente sull’estro di Martin Scorsese in persona.

Il film sulle origini sarà ambientato negli anni Ottanta, all’epoca del Batman di Michael Keaton e della prima apparizione dell’iconico villain sul grande schermo interpretato da Jack Nicholson, seguito poi da Heath Ledger in “Batman – Il cavaliere oscuro” e recentemente da Jared Leto in “Suicide Squad”. È arrivato il momento per il Joker di ottenere un film tutto suo che si distaccherà dal DC Extended Universe.

The Joker: Stanfield chiede a Scorsese di dargli la parte

La star di “Death Note” è stato capace di catturare la stranezza del personaggio di L e portarla nella trasposizione prodotta da Netflix; per questo suo talento Lakeith Stanfield vorrebbe avere la possibilità di recitare nell’origin movie vestendo i panni dell’arci-nemico di Batman.

Rivoluzionare il personaggio del Joker potrebbe essere uno shock per molti fan. In più c’è da dire che il personaggio, sia nei fumetti che nei cinecomic, viene presentato come un uomo bianco e assoldare Stanfield potrebbe una vera e propria rivoluzione/evoluzione nel campo cinematografico.

La storia del Joker è stata riscritta e raccontata moltissime volte e questa potrebbe essere un’ottima occasione per l’attore in ascesa di poter dare un nuovo tocco al personaggio col sorriso stampato in volto.

Alessio Camperlingo

28/07/2017