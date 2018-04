The Italian Ghost Horror Stories: Fragasso inaugura l’inizio delle riprese

È stato annunciato in conferenza stampa l’inizio delle riprese del progetto collettivo “The Italian Ghost Horror Story”, portando avanti dal regista Claudio Fragasso, dalla moglie e sceneggiatrice Rossella Drudi e dalla casa di produzione del giovane produttore Alberto De Venezia la “Ipnotica Produzioni s.r.l.

The Italian Ghost Horror Stories: riportare in auge l’horror all’italiana

Claudio Fragasso apre la conferenza stampa di “The Italian Ghost Horror Stories” sottolineando che si tratta di un progetto collettivo composto da nove episodi girati ognuno da un un regista diverso. La speranza però è quella di poter realizzare un’opera molto più vasta composta da molte più storie. In seguito viene mostrato uno showreel composto da vari spezzoni dei suoi vecchi, ma prima riserva qualche parola sul ritorno in voga degli anni ’80e di tutti quegli stilemi che lo hanno formato. Inoltre c’è la forte ambizione di riportare in auge il cinema horror secondo quelle caratteristiche per cui gli italiani erano riconosciuti in tutto il mondo come “maestri dell’orrore”.

In seguito viene affermato come le varie storie del film toccheranno non solo il genere horror ma anche la fantascienza, il thriller, il fantasy e tutte le declinazioni del sovrannaturale. Fragasso è a capo dell’intera supervisione registica, invece a Rossella Drudi è stata affidata la supervisione dei soggetti e delle sceneggiature in qualità di script editor, Ruolo che ha ricoperto nei vari anni al fianco del marito, di cui ha scritto tutte le storie dei suoi film.

Inoltre, i vari cortometraggi sono stati affidati a dei giovani registi, alle prime armi dietro alla macchina da presa e non, accomunati dalla passione verso il cinema di genere. Fragasso ci tiene a precisare che l’intero progetto non esisterebbe se no fosse per l’altrettanto giovane produttore Alberto De Venezia direttore e fondatore della “Ipnotica Produzioni s.r.l.” e che vanta al suo attivo numerosi lungometraggi, documentari, cortometraggi e web series. La casa di produzione di De Venezia collaborerà insieme alla Saturnia Pictures, CIAKItalia, NUOVOIMAIE e il patrocinio del comune di Castelnuovo di Porto (luogo in cui verranno scolte tutte le riprese del collettivo).

Tra i vari attori presenti nei corti ci saranno: Giovanna Rei, Augusto Zucchi, Massimo Bonetti, Francesco Zenzola, Francesco De Francesco, Vincenzo Della Corte (anche regista), Giulio Neglia, Luciana Frazzetto e Miky Russi.

I titoli dei vari cortometraggi con i rispettivi registi li abbiamo riportati direttamente qui sotto:

La Trappola, regia di Antonio Losito

Il fantasma di Claudio, regia di Andrea D’emilio

Novel, regia di Sasha Alessandra Carlesi

Un cioccolato, regia di Rosario Petix

Amore non è “ammore” se muta quando scopre mutamenti, regia di Vincenzo Della Corte

Castle Ghosts, Giusy Amoroso

Vendetta, regia di Gianluca Bonucci

L’ultima tomba a sinistra, regia di Daniele Malavolta

Midnight Special, regia di Francesco Giorgi

Riccardo Careddu

17/04/2018