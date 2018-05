Regia: Chris Addison

Cast: Rebel Wilson, Anne Hathaway, Tim Blake Nelson, Alex Sharp, Ingrid Oliver, Pantalone Kumud, Deano Bugatti, Sarah-Stephanie Skjoldevik

Genere: Commedia

Durata:

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 20 Settembre 2018

"The Hustle" è un film commedia diretto Chris Addison e scritto da Jac Schaeffer. La pellicola è un remake di "Due figli di..." del 1988 di Frank Oz, con protagonisti Michael Caine e Steve Martin. Questo film è a sua volta il remake de "I due seduttori" interpretato da Marlon Brando e David Niven.

The Hustle: una commedia tutta al femminile

"Due figli di..." racconta le avventure di due imbroglioni che sfruttano le ricche signore in vacanza sulla Costa Azzurra. Dopo aver fatto squadra per un breve periodo i due truffatori decidono che uno dei due è di troppo, così per stabilire chi possa continuare a manipolare le vecchie malcapitate, si sfidano: dovranno guadagnarsi i favori di una turista denominata la regina delle saponette.

Se in "Due figli di..." e "I due seduttori" i protagonisti erano maschili, "The Hustle" è una commedia tutta al femminile, in cui le protagoniste anch'esse truffatrici, decidono di derubare un magnate della tecnologia.

Tra gli interpreti di "The Hustle" troviamo l'attrice, Premio Oscar per "Les Misérables" (2012), Anne Hathaway che torna a recitare in una commedia, dopo aver collaborato con Robert De Niro ne "Lo stagista inaspettato" (2015). Al suo fianco ci sarà l'attrice australiana Rebel Wilson, che non è nuova al genere; infatti, ha recitato in varie commedie tra cui "The Wedding Party" (2012), "Notte al museo - Il segreto del faraone" (2014) e "Single ma non troppo" (2016).

La Metro Goldwyn Mayer aveva annunciato già nel 2016 di avere in cantiere un remake di "Due figli di...", incentrato però su figure femminili. Rebel Wilson sarà anche produttrice per "The Hustle" insieme a Roger Birnbaum.

Nel Gennaio del 2017 è stato rilasciato il primo titolo per la pellicola "Nasty Woman", e poco tempo dopo Chris Addison ha ottenuto la regia della pellicola, realizzando così il suo esordio dietro la macchina da presa.