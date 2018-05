Regia: Rob Cohen

Cast: Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona, Ben Cross, Jamie Andrew

Cutler, Christian Contreras, Jimmy Walker II, Ed Birch

Genere: Azione, Colore

Durata: 103 Minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: M2 Pictures

Data di uscita: 27 Giugno 2018

"The Hurricane Heist" è un heist movie in cui un gruppo di rapinatori e hacker tecnologici tentano di rapinare una struttura costiera del tesoro degli Stati Uniti d'America dove sono tenuti 600 milioni di dollari. Allo stesso tempo si sta per abbattere su di loro un uragano di categoria 5.

La città che sta per essere colpita non è stata evacuata completamente, infatti sono rimasti sul posto un agente del tesoro (Maggie Grace), un metereologo (Toby Kebbell) e suo fratello (Ryan Kwanten). Insieme, i tre dovranno non solo sopravvivere all'uragano, ma anche impedire ai criminali di portare a termini i loropiano.

The Hurricane Heist: una rapina estrema

"The Hurricane Heist" è stato diretto dal regista Rob Cohen, autore di film come "Dragonheart", "Fast and Furious", "xXx" e "La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone".

La sceneggiatura è stata scritta a otto mani da Carlos Davis, Jeff Dixon, Anthony Fingleton e Scott Windhauser. La fotografia è stata curata da Shelly Johnson, che vanta tra i suoi lavori "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri", "I mercenari 2", "Captain America - Il primo Vendicatore", "Oceano di fuoco - Hidalgo" e "Jurassic Park III". Il montaggio è stato affidato a Niven Howie mentre le musiche sono state ideate da Lorne Balfe.

La scenografia è stata realizzata da Arta Tozzi e Vera Mills, e i costumi da Irina Kotcheva. Tra i vari produttori spicca l'ex attore Mark Damon che ha prodotto il "Cani sciolti" di Baltasar Kormákur con Denzel Washington e Mark Wahlberg e "Mai così vicini" di Rob Reiner con Michael Douglas e Diane Keaton.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 27 Giugno 2018 distribuito dalla M2 Pictures.