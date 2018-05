Regia: Brian Henson

Cast: Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Maya Rudolph, Joel McHale, Leslie David Baker Cynthy Wu, Bill Barretta, Jimmy O. Yang, Ryan Gaul, Fortune Feimster, Ninos Sarkis, Dana Schick.

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 18 ottobre 2018

La commedia horror "The Happytime Murders" è ambientata in un mondo dove pupazzi e umani vivono insieme condividendo la quotidianità; peccato però, che i pupazzi sono considerati come esseri inferiori e quindi in questa loro quotidianità vengono trattati con molto disprezzo.

Improvvisamente nella città in cui si svolge la storia si verificano una serie di efferati omicidi in cui vengono assassinati, uno dopo l'altro, i pupazzi di uno show per bambini degli anni '80 "The Happytime". Per risolvere questo caso viene incaricato un detective in disgrazia diventato investigatore privato per pupazzi. Affiancato da un collega pupazzo, l'investigatore cerca di scoprire cosa c'è dietro la tragedia.

The Happytime Murders: i pupazzi, una passione di famiglia

"The Happytime Murders" è un film diretto dal regista e produttore cinematografico statunitense Brian Henson, conosciuto principalmente per essere il figlio dell'ideatore dei Muppet, Jim Henson, e per aver proseguito il lavoro del padre sulla "saga" producendo numerosissimi film. Anche nella realizzazione di questa commedia Henson ha collaborazione con Henson Alternative, la compagnia fondata dal padre nel 1955.

Il regista ha presentato il suo lavoro "The Happytime Murders" durante il Las Vegas CinemaCon. Il film è distribuito in Italia da Universal Pictures.

The Happytime Murders: il cast

Il film "The Happytime Murders" vede la partecipazione attori come Elizabeth Banks, attrice di fama mondiale che negli ultimi anni ha preso parte alla famosa saga di "Hunger Games" (2012-2015) e in "Pitch Perfect 3"; Melissa McCarthy, nota per la sua comicità nei film "Corpi da reato" (2013) e "Life of the Party" (2018). Inoltre figurano anche Joel McHale, Maya Rudolph, Mitch Silpa e Ryan Gaul.