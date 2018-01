Titolo originale: How the Grinch Stole Christmas

Regia: Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O'Callaghan, Raymond S. Persi

Cast: Benedict Cumberbatch

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 29 novembre 2018

La Illumination Entertainment firma questa trasposizione cinematografica del libro del Dr. Seuss, "Il Grinch", precedentemente adattata per il grande schermo nell' omonimo film diretto da Ron Howard, che vedeva Jim Carrey vestire i panni dell'iconico personaggio. La storia è sempre quella del Grinch, il personaggio che vuole rubare il Natale, ma che vedrà i suoi piani intralciati dalla tenerezza di una bambina.

The Grinch: un nuovo adattamento per il classico del Dr. Seuss

Basato sull'ormai classico natalizio scritto dal Dr. Seuss nel 1957, "Il Grinch" (o nell'originale "How the Grinch Stole Christmas!"), questo film è il terzo adattamento della storia natalizia, la seconda per il grande schermo e anche la seconda ad essere realizzata con la tecnica animata. Il primo adattamento della storia è stato uno special televisivo di Natale realizzato nel 1966, mentre il secondo è il film in live action diretto da Ron Howard nel 2000, con Jim Carrey nei panni del protagonista.

Lo sviluppo del film è iniziato nel 2013, e la sua uscita era inizialmente programmata per il 2017, per poi essere spostata a novembre 2018. La realizzazione è affidata alla Illumination Entertainment, la stessa casa d'animazione che ha prodotto film come "Cattivissimo me" e "Pets", mentre la distribuzione è affidata alla Universal Pictures.

La regia è affidata a Yarrow Cheney, animatore della Illumination che ha diretto anche "Pets", e Matthew O' Callaghan, veterano dell'animazione che ha lavorato anche a classici dell'animazione come "La sirenetta" e "Basil l'investigatopo", e che nel 2006 ha diretto il film "Curioso come George".

A dare la voce al Grinch invece è Benedict Cumberbatch, attore britannico spesso richiesto per le sue doti vocali, che ha anche doppiato e interpretato digitalmente il drago Smaug nella saga fantasy de "Lo Hobbit".