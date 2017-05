Regia: Michael Gracey

Cast: Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson, Hugh Jackman, Michelle Williams,Yahya Abdul-Mateen II, Fredric Lehne, Jamie Jackson, Paul Sparks, Diahann Carroll, Natasha Liu Bordizzo, Will Swenson

Genere: Musical, colore

Produzione: USA 2017

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 4 gennaio 2018

E' p roprio il poliedrico Hungh Jackman ad interpretare il ruolo di Mr. P.T. Barnum, l'esuberante impresario circense protagonista della pellicola "The Greatest Showman" distribuita dalla 20th Century Fox e diretta da Michael Gracey, regista australiano e esperto di "visual effects" che nella sua carriera ha curato un adattamento della serie a fumetti "Naruto", un film biografico sulla vita di Elton John e un adattamento della novella "Daughter of Smoke and Bone".

La pellicola può vantare collaborazioni notevoli, quali quella con Miachel Arndt per la sceneggiatura e Justin Paul e Benj Pasek (che hanno entrambi lavorato per La La Land), per quanto riguarda le musiche.

"The Greatest Showman" inoltre, può contare su di un cast d'eccezione. Assieme al talento e la professionalità di Hungh Jackman - del quale già conosciamo le doti canore e di ballerino provetto, per performance in film come "Les Misérables", pellicola del 2012 diretta da Tom Hooper e basata sull'omonimo musical tratto dal celebre romanzo di Victor Hugo – la splendida Michelle Williams, nel ruolo della signora Barnum e Zac Efron – noto al grande pubblico per il suoro di Troy Bolton nel film Disney per la televisione "High School Musical" e quello di Link Larkin nell 'esilarante "Hairspray: Grasso è bello", versione cinematografica dell'omonimo musical di Broadway - aiutante del protagonista e innamorato follemente di una trapezista (Zendaya).

The Greatest Showman: un musical pop ambientato nell'800

La pellicola, colorata e avvincente, è ambientata nella seconda metà dell'800 e ruota attorno alla storia e al personaggio di M.r Barum, impresario circense, politico e artista, nonché inventore del circo a tre piste, e alla sua travolgente passione amorosa per la cantante d'opera Jenny Lind (interpretata da Rebecca Ferguson) soprannominata 'Usignolo Svedese' per le sue straordinarie doti vocali.

Il film ,originariamente pensato come un lavoro biografico tradizionale, ha cambiato impostazione quando Gracey ha deciso di aggiungere alcuni numeri di canto e danza che sono costati a "The Greatest Showman" quasi sette anni di lavorazione. Tutte le canzoni sono ispirate al mondo pop contemporaneo e alla scena musicale attuale.