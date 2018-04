Regia: John Crowley

Cast: Ansel Elgort, Sarah Paulson, Aneurin Barnard, Ashleigh Cummings, Finn Wolfhard, Willa Fitzgerald, Luke Wilson, Luke Kleintank, Jeffrey Wright, Oakes Fegley

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

Dopo la morte della madre in un attentato al Metropolitan Museum di New York, Theo si è legato in maniera particolare al dipinto "Il cardellino". Ora si ritrova al centro di un evento che coinvolge proprio quel quadro.

The Goldfinch: l'adattamento di John Crowley

"The Goldfinch" è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Donna Tartt. Il film è diretto dal regista irlandese John Crowley ("Is Anybody There?", "Closed Circuit", "Brooklyn").

Il cast della pellicola comprende Ansel Elgort ("Colpa delle stelle", "Città di carta", "Baby Driver - Il genio della fuga"),Sarah Paulson (vincitrice di un Golden Globe per la serie televisiva "American Crime Story - Il caso O.J. Simpson" e interprete in "Carol", "The Post", "Ocean's 8"), Aneurin Barnard ("Dunkirk") e Finn Wolfhard (divenuto noto per il ruolo di Mike Wheeler nella serie televisiva targata Netflix "Stranger Things").

La casa di produzione Warner Bros ha acquisito i diritti del romanzo "The Goldfinch" a luglio 2014, anche se il progetto ha iniziato a prendere forma solo due anni dopo.

La data di rilascio nelle sale statunitensi è prevista per il 23 gennaio 2018.