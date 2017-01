La CBS ha dato il via al pilot di “The Get”, nuovo drama scritto e prodotto da Bridget Carpenter.

“The Get”: il quarto pilot della nuova stagione CBS

Prodotto da CBS Studios, il nuovo drama “The Get” si focalizzerà su un team di instancabili giornalisti on-line che, all’interno del mondo giornalistico di oggi in cui tutto è concesso, si ritroveranno ad inseguire e ad esporre diverse storie di ingiustizia utilizzando tecniche investigative non convenzionali.

Il nuovo pilot andrà dunque ad aggiungersi a tre nuovi episodi pilota precedentemente annunciati: il poliziesco “Killer Instinct”, che tratta di un ex agente della CIA che ora conduce una vita normale come professore universitario; il drama legale “Perfect Citizen”, la cui storia ruota attorno ad un ex General Counsel per la NSA che intraprende una nuova carriera presso uno studio legale di Boston dopo il suo coinvolgimento come un informatore in un scandalo; e “Mission Control”, che vede una nuova generazione di astronauti e scienziati della NASA dividersi tra vita privata e professionale durante una pericolosa missione senza margine di errore.

Sul piano della comedy, invece, il network ha selezionato “Me, Myself and I”, scritto e prodotto da Dan Kopelman, e “9J, 9K, AND 9L”, commedia liberamente ispirata alla vita dell’attore Mark Feuerstein (“Royal Pains”), a cui prende parte sia in veste di attore che di co-produttore.

“The Get”: un’idea della showrunner di “11.22.63”

Bridget Carpenter, sceneggiatrice e produttrice esecutiva, è forse più nota al pubblico come showrunner della fortunata miniserie sci-fi/thriller “11.22.63”, distribuita da Hulu e prodotta insieme a J.J. Abrams, che pone il Professor Jake Epping (James Franco) di fronte alla possibilità di viaggiare nel tempo ed impedire l’assassinio di Kennedy.

Carpenter ha precedentemente ricoperto il ruolo di consulente di produzione nella prima stagione di “Westworld”, drama dell’HBO, in “Parenthood” e “Friday Night Lights” della NBC ed in “Dead Like Me”.

L’idea per “The Get” è sicuramente promettente, ci auguriamo soltanto che venga sviluppata al meglio.

Sonia Buongiorno

25/01/2017