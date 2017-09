The Flash: nessun’altro musical crossover pianificato

La star della seria TV DC in onda sulla The CW, Danielle Panabaker, dichiara che non ci sono altri programmi per quanto riguarda una puntata musical crossover con Supergirl e The Flash. Entrambi i supereroi, infatti, condividono lo stesso universo creato dalla piattaforma televisiva che include anche gli show “Arrow” e “Legends of Tomorrow”.

The Flash: Danielle Panabaker intervistata al DragonCon

L’attrice che interpreta Caitlin Snow, aka Killer Frost, è stata ospite alla DragonCon di Atlanta questo fine settimana e ha parlato un po’ nel dettaglio della quarta stagione di “The Flash” e ha confermato il fatto che potrebbe essere esclusa la possibilità di una puntata musical quest’anno.

“La puntata musical crossover tra i due show televisivi è stato un progetto davvero molto ambizioso. Ricordo che quando abbiamo finito di girare quell’episodio, tutti noi del cast e anche quelli dell’intera crew eravamo esausti. Per quanto mi riguarda so che in questa stagione non ci saranno puntate musical.”, dichiara l’attrice.

Per quanto i fan apprezzerebbero davvero tanto un altro crossover, il progetto potrebbe non andare in porto. In ogni caso si sa che gli show televisivi hanno sempre fatto un solo episodio musical.

The Flash: un universo pieno di supereroi DC

La puntata musical è sempre stata un elemento che non poteva mancare nelle serie televisive, soprattutto se a cavallo tra gli anni Novanta e gli anni Duemila; per esempio come dimenticare la puntata musical di “Buffy l’ammazzavampiri”. Il trend di quegli anni sembra esser tornato in voga e l’anno scorso la The CW non si è fatta scappare l’occasione di poter creare una puntata musical che con protagonisti Supergirl e The Flash.

I due attori protagonisti del crossover, Grunt Gustin e Melissa Benoist, sono reduci da una ‘carriera canora’ nello show televisivo che ha incantato milioni di giovani telespettatori, “Glee”, perciò non sarà stato difficile cantare e ballare nuovamente. Nel crossover dell’anno scorso c’è stata pure una sorta di reunion, in quanto ad aggiungersi al cast per la puntata musical è stato proprio Darren Chris, uno dei protagonisti di “Glee” ed ex-collega di entrambi gli attori.

É stata una puntata davvero costosa per la produzione e questo sembra essere il motivo principale per cui quest’anno non ci sarà un nuovo musical crossover tra i due show di supereroi.

Alessio Camperlingo

06/09/2017