Il 23 Maggio è la data fissata per la trasmissione in onda, in America, del finale di stagione di “The Flash“. Dopo la morte di Iris, nel precedente episodio, cosa dobbiamo aspettarci nella prossima puntata , 03×23: “Senza più nulla da perdere, Barry affronta Savitar in un finale epico della terza stagione”, questa la sinossi.

The Flash: episodio 03×23 – “The Finish Line

“The Finish Line” è il titolo di questo attesissimo finale di stagione di “The Flash”. La sinossi ne annuncia il grande scontro che ci sarà tra Savitare e Barry, confermato anche dagli stessi autori e dai produttori, che ovviamente lascerà aperte molte porte, senza dare la possibilità di chiudere questo capitolo definitivamente.

D’altronde, è consuetudine concludere con un grande punto interrogativo, soprattutto dal momento in cui la quarta stagione è confermata già da molto tempo.

The Flash: gli autori non vogliono rinunciare a Iris

L’episodio conclusivo della terza stagione di “The Flash” andrà, quindi, in onda, in America la prossima settimana ma pare, dal promo, non ci sia spazio per la giornalista di grande talento, Iris, che è morta dopo essere stata infilzata da Savitar, esattamente come nella visione del futuro.

Ma per lei c’è forse qualche speranza: se Barry Allen riuscisse a ritornare al giorno prima della creazione del Flashpoint, magari l’eroe potrebbe scegliere di aiutare la sua fidanzata anziché sua madre; o magari causando la morte di Savitar , tutte le persone che sono state uccise dal Dio della velocità, potrebbero resuscitare.

C’è ancora un’altra ipotesi, la più plausibile e anche la più avvalorata dal fatto stesso che sul web si sono diffuse delle foto dal set della serie. Come ben si sa, Harrison Wells di Terra 19 ha la capacità di cambiare le proprie sembianze, non potrebbe essersi trasformato in Iris per sacrificarsi al suo posto? A dimostrazione di ciò è una scena in cui tutti i protagonisti girovagano all’interno di un cimitero e tra i vari attori appare Candice Patton, l’interprete della figlia di Joe.

The Flash: il promo episodio 03×23

Non ci sono molti spoiler di questo finale di stagione di “The Flash”, ma il senso di solitudine, tristezza e abbandono che trasmette il promo è sufficiente per capirne la sostanza.

Roberta Perillo

18/05/2017