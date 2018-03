Regia: Gerard McMurray

Cast: Luna Lauren Velez, Marisa Tomei, Melonie Diaz, Mo McRae, Chyna Layne, Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Patch Darragh, Aaron W. Williamson, Qurrat Ann Kadwani, David Breda

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 5 luglio 2018

Nel 2018, l'associazione NFFA decide di proporre un test per minimizzare la percentuale di criminalità. La teoria prevede uno sfogo di aggressività per una sola notte in una comunità ristretta. La prova non va, però, come previsto e la violenza inizia a contagiare tutta la nazione...

The First Purge: il prequel di "La notte del giudizio"

"The First Purge" è diretto da Gerard McMurray e scritto da James DeMonaco. La pellicola è il prequel della serie "The Purge", che comprende "La notte del giudizio" (2013), "Anarchia - La notte del giudizio" (2014), "La notte del giudizio - Election Year" (2016).

Ogni film della serie "The Purge" non ha mai mantenuto gli stessi interpreti: da Ethan Hawke a Frank Grillo a Elizabeth Mitchell. Il quarto capitolo della saga vede come protagonisti principali Lauren Velez (star della serie televisiva "Dexter") e Marisa Tomei ("Chaplin", "The Wrestler", "Captain America: Civil War").

Le riprese di "The First Purge", iniziate a settembre 2017, si sono concluse a novembre 2017 a New York. La distribuzione è affidata a Universal Pictures.