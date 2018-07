The Favorite (2018)

[/tab]

Regia: Yorgos Lanthimos

Cast: Emma Stone, Rachel Weisz, Olivia Colman, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, Mark Gatiss

Genere: Biografico

Durata: n/d

Produzione: Grecia, 2018

Distribuzione: Fox Searchlight

Data di uscita: n/d

Yorgos Lanthimos, il geniale regista e sceneggiatore di “The Lobster” e “Dogtooth”, ha appena finito di girare a Londra, “The Favourite”, è un ambizioso dramma in costume con l’attrice premio Oscar Emma Stone e Rachel Weisz come protagoniste.

The Favorite è un film biografico, del ispirato a fatti storici realmente accaduti: descrive gli intrighi di corte avvenuti durante il regno della regina Anna, nell’Inghilterra del diciottesimo secolo.

“The Favourite” racconta le vicende che accaddero durante il regno della regina Anna, al potere in Inghilterra e in Irlanda dal marzo 1702 al maggio 1707. Quando Inghilterra e Scozia si unirono per formare la Gran Bretagna, la regina divenne sovrana della Gran Bretagna e fu l’ultima monarca della nota casata degli Stuarts.

Nel film Emma Stone sarà Abigail Masham mentre il premio Oscar Rachel Weisz sarà Sarah, duchessa di Marlborough e Olivia Colman interpreterà la regina Anna. Il bellissimo attore inglese Nicholas Hoult, invece, interpreterà Harley, il leader del partito dei Tories durante il regno della regina Anna a cavallo tra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo.

La regina Anna ha un rapporto molto intimo sua consigliera, la duchessa Sarah Churchill, ma tutto cambia con l’arrivo della nuova serva Abigail, gli equilibri di potere tra le tre donne verranno stravolti così come i rapporti tra la sovrana e la sua corte. Tra la Stone e Weisz, prenderà il via una vera e propria battaglia per ottenere l’affetto e il controllo sulla regina Anna.