Regia: Dominic Savage

Cast: Gemma Arterton, Dominic Cooper, Frances Barber, Marthe Keller, Montserrat Lombard, Jalil Lespert, Laura Donoughue

Genere: Drammatico, colore

Durata: 105 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: Fil Rouge Media

Data di uscita: 21 giugno 2018

"The Escape" è una pellicola drammatica che racconta la storia di Tara interpretata da Gemma Arteton ("Hansel e Gretel - Cacciatori di Streghe" e "Prince of Persia - Le sabbie del tempo").

The Escape: il forte senso di inadeguatezza e la continua ricerca di un qualcosa

In superficie la vita di Tara non ha nulla di particolare, se non la patinatura di perfezione che l'avvolge. È una bella donna, circondata da amici e familiari in un clima di serenità, ha un marito e dei figli che l'amano profondamente.

Nonostante ciò, Tara continua a sentirsi fuori posto e inadeguata al contesto. Sembra che la sua vita le stia troppo stretta sentendosi in prigione.

Avverte la mancanza di qualcosa, qualcosa di fondamentale e sconosciuto. Qualcosa di indefinibile. Eppure l'unica cosa di cui è sicura è che ne sente la mancanza.

Quando neanche la sua famiglia ed i suoi amici riescono a comprendere la profondità della sua disperazione, incapaci di assisterla o aiutarla in alcun modo, tutto ciò che riesce a fare è fuggire.

Abbandona suo marito e i suoi figli con un esasperato tentativo di ritrovare sé stessa.

Intraprende, quindi, un viaggio pericoloso che la porta, fra incontri incendiari, a scoprirsi la donna che ha sempre sentito di dover essere e a vivere la vita che ha sempre sognato di vivere - ancora prima che potesse dare forma ai suoi sogni. Ritrova così la voglia di vivere.

The Escape: il cast

Dominic Cooper ha recitato in "Capitan America - Il Primo Vendicatore", "Mamma mia!", "Dracula - Untold", "Preacher" e "Warcraft - L'inizio". Frances Barber l'attrice britannica nominata per il Laurence Olivier Award come migliore attrice non protagonista nel 1997 per il film "Uncle Vanya".