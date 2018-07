The end? L’inferno fuori: conferenza stampa sul film

Oggi, alla Casa del Cinema, si è tenuta la presentazione del film horror italiano “The end? – L’inferno fuori”, prodotto dalla Mompracem in coproduzione con Rai Cinema.

Il film verrà distribuito nei cinema italiani il 14 agosto.

Erano presenti alla conferenza il regista, Daniele Misischia, l’interprete protagonista Alessandro Roja ed i produttori, Marco e Antonio Manetti.

The end?: un film “di genere”, ma anche un film d’autore

I primi a prendere la parola sono i Manetti bros., i due produttori della pellicola. Spiegano di aver scelto come nome della loro casa di produzione “Mompracem”, in onore di Salgari, perché la vedono un po’ come un’”isola dei pirati” all’interno del sistema di produzione cinematografico italiano. Pirati in quanto vanno controcorrente, amano definirsi “diversi” da tutto ciò che li circonda.

In questo senso i due produttori si augurano che venga scardinata la definizione di film “di genere”, che vuole etichettare il cinema horror come una nicchia per appassionati, come uno spettacolo di serie B. Invece, dicono, se un film d’autore è un film che un regista ha girato nell’ottica di creare un’opera che lo rappresenti, piuttosto che per rispondere a dei canoni produttivi che ne assicurino il successo, allora asseriscono che questa pellicola può perfettamente rientrare nella definizione. Infatti, sin dalla prima lettura della sceneggiatura, se ne sono innamorati al punto da lasciare completa libertà autoriale al regista.

Daniele Misischia prende la parola per aggiungere di aver scritto la sceneggiatura di “The end?” prima ancora di conoscere i fratelli Manetti, e di averla pensata come produzione indipendente a basso budget, da cui deriva l’idea di un’ambientazione così claustrofobica e con così pochi interpreti coinvolti.

The end?: Alessandro Roja

Prende poi la parola il versatile interprete che ricopre il ruolo del protagonista. Gli viene chiesto come mai scelga sempre ruoli così controversi, perché non cerchi mai dei personaggi che possano essere “simpatici” al pubblico. Risponde che ama saltare da un prodotto all’altro, anche in ruoli molto diversi tra loro, perché è questa la parte del mestiere che più lo diverte.

Questo ruolo, sebbene molto fisico, lo ha definito come comodo poiché il genere si trova nelle sue corde. Nonostante le apparenze, non si è trattato di un “One man show”, ma di un complesso lavoro di squadra. Una delle parti più interessanti, ha ricordato, di questo lavoro, è stato girare alcune scene in sequenza, perché a volte il regista spronava le comparse che interpretavano gli zombie ad attaccarlo a sorpresa, in momenti in cui non erano previsti da sceneggiatura, per sorprenderlo e permettergli di reagire in modo più spontaneo.

The end?: la cura dei dettagli

Viene fatto notare da un altro giornalista che c’è stata una profonda cura nei dettagli, per fare in modo che tutto risultasse il più realistico possibile. Ad esempio, quando il protagonista imbraccia, per la prima volta in vita sua, un fucile, viene violentemente spinto contro il muro alle sue spalle dal rinculo dell’arma. Alessandro Roja e Daniele Misischia rispondono insieme che, quando si rappresenta una storia così minimalista, in cui vi sono già degli elementi sovrannaturali, bisogna essere estremamente attenti ai dettagli per non rompere la sospensione di incredulità del pubblico. Non volevano creare un personaggio che, da impiegato che non aveva mai toccato un’arma in vita sua, si trasformasse improvvisamente nel protagonista di Die Hard, perché sarebbe stato molto poco credibile. Una delle loro priorità è stata quella di essere sempre onesti, in tal senso, con gli spettatori. Anche per questo, in tutto il film, la parola “zombie” non viene mai nominata.

The end?: nelle sale il 14 agosto

Viene chiesto come mai la scelta di far uscire il film il giorno prima di ferragosto, in un periodo in cui il cinema italiano è praticamente fermo. I fratelli Manetti rispondono che, spesso, i produttori ingaggiano un feroce conflitto con i distributori nel tentativo di ottenere sempre la migliore uscita possibile. Ma in questo caso non avrebbe avuto senso, perché un film come questo, uscendo in una stagione più densa, si sarebbe scontrato con dei blockbuster che lo avrebbero facilmente schiacciato. Invece, così, può ritagliarsi la sua nicchia, attirando anche quel pubblico che, altrimenti, sarebbe stato risucchiato altrove.

Nicola De Santis