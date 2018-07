The end? L'inferno fuori - Recensione: un film di genere con un'insolita prospettiva

Dopo il successo di "Monolith" di Ivan Silvestrini, i fratelli Manetti con "The end? L'inferno fuori" vogliono tentare di seguirne le orme, producendo un film a basso costo, che rispolveri il sottogenere horror dei film sugli zombie, affrontandolo da una prospettiva insolita.

Il protagonista, infatti, un eccellente Alessandro Roja, si trova intrappolato in ascensore quando la più classica delle apocalissi zombie si abbatte sulla città di Roma. La gabbia di metallo diviene al contempo sia una prigione mortale dalla quale non può più uscire, sia l'unico rifugio irraggiungibile all'interno di un palazzo completamente infestato dai non-morti.

The end? L'inferno fuori: premessa molto interessante per un film che non delude, ma neanche brilla di originalità

La premessa della pellicola è interessantissima, e difatti la prima metà scorre via in maniera estremamente piacevole. La sceneggiatura è ben scritta e presenta dei personaggi per nulla scontati. Lo stesso protagonista inizialmente si presenta come un uomo abbastanza negativo e sviluppa nel corso del film un'ottima evoluzione narrativa.

Il problema della pellicola è in realtà la sua stessa struttura: essendo il protagonista rinchiuso in un ambiente così claustrofobico, che presenta davvero poche possibilità di azione, dopo i primi attacchi degli zombie, che sorprendono in quanto inaspettati, gli assalti successivi tendono a ripetere sempre lo stesso schema, divenendo prevedibili.

Per questo dalla seconda metà del film in poi, la tensione inevitabilmente cala invece di aumentare. Sarebbe bastato avere un'idea in più, che potesse movimentare la situazione, a risollevarne le sorti. Invece, verso la fine, riprende alla lettera le situazioni ed i canoni classici del genere, divenendo sì rispettoso delle regole “non scritte” dell'horror e molto ben confezionato, ma anche privo di sorprese.

Intendiamoci: non è che "The end? L'inferno fuori" sia brutto, anzi. È recitato molto bene da tutti gli interpreti, tra i quali Roja decisamente spicca, ha dei buoni dialoghi ed è diretto con mano ferma e con delle bellissime intuizioni visive. Peccato che la regia non sia stata in grado di creare quel pizzico di tensione in più, nella seconda parte, che avrebbe permesso agli spettatori di rimanere col fiato sospeso fino ai titoli di coda.

È un peccato, perché un'operazione come questa, che vuole tentare di rispolverare un genere che in Italia si è troppo trascurato, poteva avere un impatto maggiore.

Nicola De Santis