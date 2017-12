Greg è un aspirante attore, ancora incapace di lasciarsi andare, che rimane affascinato, durante una seminario, dalla libertà d'espressione di uno strano tizio di nome Tommy Wiseau. Greg, colpito dalla sua energia, stringe amicizia con Tommy e i due decidono di partire per cercare fortuna verso Los Angeles. Ma in un assillante ricerca di fama, e con una forte voglia di fare cinema, i due partoriscono l'idea folle di The Room: un film scritto diretto interpretato e prodotto da Tommy, che una volta realizzato passerà poi alla cronaca come il film più brutto della storia del cinema.

The Disaster Artist: cronaca di un disastro

"The Disaster Artist" è la cronaca della delirante realizzazione di "The Room", film del 2003 diretto da Tommy Wiseau che è passato alla storia per essere stato definito il peggior film della storia del cinema. La sceneggiatura del film è tratta dal libro "The Disaster Artist: My Life Inside The Room, the Greatest Bad Movie Ever Made" scritto da Greg Sestero, il collaboratore di Wiseau ai tempi della realizzazione del film, che racconta l'esperienza di Sestero sul set e la sua relazione con lo stesso Wiseau.

L'attore James Franco non è nuovo alla regia di un film; riguardo a quest'ultima fatica ha descritto il prodotto come "una combinazione tra "Boogie Nights - L'altra Hollywood" e "The Master". Originariamente, Tommy Wiseau voleva che fosse l'attore Johnny Depp a interpretarlo nel film; tuttavia, James Franco è riuscito poi a convincerlo di essere la scelta migliore per il ruolo. Il fratello di James, Dave Franco interpreta Greg Sestero, scelta alla quale anche Wiseau ha dato la sua approvazione. Seth Rogen interpreta invece Sandy Schklair, il segretario di edizione di "The Room" e principale antagonista di Tommy durante le riprese del film.

In altri ruoli troviamo anche Josh Hutcherson, Zac Efron e Jacki Weaver, insieme a un gran numero di camei che cercano di ricreare l'ambiente dello show-business dei primi anni 2000, tra cui quelli di Judd Apatow, Bryan Cranston e Mischa Barton.