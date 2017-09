The CW: in via di sviluppo un’antologia horror scritta e diretta da donne

La nota rete televisiva The CW ha intenzione di sviluppare una nuova antologia horror scritta e diretta interamente da donne, “Black Rose”. La nuova spaventosa serie TV sarà prodotta da Drew Barrymore, dalla Flower Films di Nancy Juvonen e come produttore esecutivo sarà Jill Blotevogel che ha già lavorato a show come quello di MTV, “Scream”.

The CW: cos’ha in serbo per noi “Black Rose”?

Il progetto è molto simile alla serie antologica di Ryan Murphy, “American Horror Story”, come anche lo show che va in onda su SyFy, “Channel Zero”. “Black Rose” farà parte del loro stesso rango e sarà incentrato su un tema prevalentemente horror; è la prima serie in formato antologico della The CW.

Ciò che rende questo nuovo prodotto diverso dagli altri è che è totalmente diretto e scritto da sole donne. Il pilot viene scritto da Jill Blotevogel e a detta della sceneggiatrice la serie esplorerà le più oscure e recondite paure dell’umanità, tutto da una prospettiva unicamente femminile.

Il progetto si appresta ad essere uno show con i fiocchi, si esploreranno svariate e differenti sfaccettature dell’horror. Tutti gli altri film e serie TV hanno posto al centro del loro mirino donne che sono interpreti di personaggi sanguinari e poco sani di mente. L’aggiunta di donne alla regia e alla scrittura assicura a “Black Rose” un altro tipo di relazione con il pubblico femminile.

The CW: una nuova era per il genere horror

Questa nuova trovata è veramente un grande passo in avanti per il genere horror, tenendo conto che le più famose pellicole sono dirette da uomini come Alfred Hitchcock, Wes Craven, Roman Polanski e James Wan. Il primo film horror-noir diretto da una donna risale al 1953, “The Hitch-Hiker” che ha avuto per regista Ida Lupino. Solo di recente le donne hanno fatto un passo in avanti nell’horror moderno con pellicole come “Jennifer’s Body” di Karyna Kusama e con protagonista Megan Fox e Amanda Seyfried.

Tenendo in considerazione che comunque la The CW è conosciuta per essere all’avanguardia per quanto riguarda vari programmi di ogni genere female-centric cone “The Vampire Diaries”, “Supergirl”, “Jane The Virgin”, “The 100”, “Riverdale” e “Crazy Ex-Girlfriend”; “Black Rose” si va ad aggiungere a quella che è una lista di show di successo con un female lead in cui si potrà sicuramente sentire a casa.

Alessio Camperlingo

01/09/2017