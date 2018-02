The Cloverfield Paradox: su Netflix dopo il trailer del Super Bowl

“The Cloverfield Paradox” questo è il titolo definitivo del nuovo capitolo della saga di Cloverfield. Il film è stato inserito integralmente su Netflix subito dopo il rilascio del trailer durante il Super Bowl.

“The Cloverfield Paradox” è su Netflix

Questa notte durante una delle pubblicità del il Super Bowl LII è andato in onda per la prima volta il trailer di “The Cloverfield Paradox”, il terzo film della saga iniziata con “Cloverfield”. Netflix, subito dopo la fine della partita del Super Bowl, ha messo online il film, che può vedere anche qui in Italia.

Questo nuovo capitolo è diretto da Julius Onah e prodotto, come tutta la saga, da J.J. Abrams. Il film era stato annunciato con il titolo temporaneo di “The God Particle” e conosciuto anche come “Cloverfield Station”. Nelle ultime settimane la piattaforma streaming di Netflix si era aggiudicata i diritti per la distribuzione. La pellicola è il seguito di “Cloverfield” e “10 Cloverfield Lane” usciti rispettivamente nel 2008 e nel 2016.

A differenza di “10 Cloverfield Lane” la nuova pellicola sembra essere direttamente collegata ai fatti successi nel primo film e di cui ne sapremo molto di più in quanto sentiamo pronunciare da Gugu Mbatha-Raw la frase “Dieci anni fa è comparsa una minaccia. Oggi sappiamo perché”. Avremo così le risposte alle tante domande lasciate in sospeso nel primo capitolo, ormai diventato un cult.

Il cast di “The Cloverfield Paradox”è composto da: Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo, Daniel Brühl, John Ortiz, Chris O’Dowd, Zhang Ziyi, Elizabeth Debicki, Aksel Hennie, Roger Davies, Clover Nee, Donal Logue. Simon Pegg ha fatto un cameo in cui si sente la sua voce alla radio.

Netflix Italia ha twittato il trailer definitivo doppiato in italiano sulla sua pagina; Potete vederlo qui sotto:

No, non state diventando pazzi.#CloverfieldParadox è ora disponibile, solo su Netflix. pic.twitter.com/BY1eYVo1vi — Netflix Italia (@NetflixIT) February 5, 2018

Riccardo Careddu

05/02/2018