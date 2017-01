• Regia: James Ponsoldt• Cast: Tom Hanks Emma Watson , John Boyega, Karen Gillan, Poorna Jagannathan• Genere: Drammatico, Fantascienza• Durata: n/d• Produzione: Usa, Emirati Arabi Uniti, 2017• Distribuzione: Good Films• Data di uscita: 27 Aprile 2017

"The Circle", film prodotto dallo stesso Tom Hanks, è tratto dall'omonimo best seller di David Eggers, che racconta di come in una nuova era civile 'Il Cerchio' colleghi email, social, acquisti e banca all'interno di un sistema operativo universale, il quale permette di creare un'identità online. La privacy del sistema diverrà troppo obsoleta nel momento in cui tutti questi dati verranno raccolti e usati per la sorveglianza, portando alla formazione di un possibile regime autoritario.

Oltre a Tom Hanks, nel film vi è anche la celebre Hermione, Emma Watson nella parte di Mae, giovane donna appena assunta dalla società, convinta che la sua occasione lavorativa sia finalmente giunta, ma che non si aspetterà certo di far parte di qualcosa di più oscuro. Al cast si aggiungono anche Karen Gillan, meglio conosciuta come Amy Pond, compagna del Dottore nella quinta stagione di "Doctor Who", e John Boyega, che ha interpretato Finn nel film "Star Wars: Il risveglio della Forza" di J. J. Abrams.

Mentre Hanks è stato confermato come interprete del ruolo maschile principale sin dal 2015, anno di inizio delle riprese, per il ruolo di Mae Olanda era stata scelta inizialmente Alicia Vikander, che ha lasciato ben presto il progetto per unirsi al cast di "Jason Bourne" con Matt Damon; è stata scelta allora l'attrice Emma Watson.