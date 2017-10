The Breadwinner – Recensione: un film d’animazione impegnato

"The Breadwinner" è un film d’animazione molto bello. Veicola concetti dolorosi e attuali sulla situazione afghana sotto il controllo talebano, puntando i riflettori sulla situazione femminile, e su come la vita sia difficile anche per gli uomini che non si piegano a questo tipo di tirannia. Una tirannia materiale, intellettuale, morale, che priva i singoli dei diritti primari, arruolando manovalanza tra le classi sociali meno colte e più propense all’indottrinamento.

The Breadwinner: una produzione sentita che dà voce alla speranza

Fortemente voluto da Angelina Jolie, che l’ha prodotto assieme ai creatori di “The Secret of Kells” e “Song of Sea”, il film, tratto dal best seller di Deborah Ellis, è diretto da Nora Twomev che, nonostante una certa lentezza imposta dalla narrazione, riesce a tenere sempre viva l’attenzione dello spettatore. Spettatore che non può non rimanere turbato dalla violenza di alcune immagini e dalla generale situazione di oppressione in cui si muovono i nostri protagonisti.

Ma "The Breadwinner" non è solo lo specchio di una dolorosa realtà, veicola, infatti, concetti universali di libertà e coraggio, ed è anche un grido di speranza, un monito a non arrendersi mai, come la nostra piccola Paryana. Non mancano in questo racconto animato figure positive, che rischiamo del proprio per aiutare il prossimo.

The Breadwinner: un elogio al potere salvifico dell’immaginazione

La pellicola è anche un inno al potere miracoloso delle storie, dei racconti, che salvano la mente e il cuore dalle tenebre umane e morali, dall’oscurantismo culturale, proiettandoci in mondi dove molto è possibile, trasmettendo esperienze che possano aiutarci nella nostra personale lotta per trovare un posto al mondo.

Il vecchio padre raccontava storie ai suoi figli, per allargare i loro orizzonti, parimenti fa la nostra protagonista per alleggerire la tensione familiare dopo l’arresto del padre, e per far coraggio a se stessa ed alla sua giovane amica quando tutto sembra volgere al peggio.

La grafica e davvero coinvolgente, le diverse soluzioni creative adoperate per differenziare il racconto principale dalle storie narrate sono accattivanti, le ambientazioni riportano ad una Baghdad sotto assedio, distrutta dai bombardamenti.

Sicuramente non è adatto ai piccini, ma è fruibile dai giovanissimi, che possono farsi un’idea di ciò che accade attorno a noi, cose delle quali spesso con loro non parliamo, pensando erroneamente di proteggerli dal male del mondo. E’ solo la conoscenza delle cose che ci rende liberi, e permette ai nostri figli di diventare adulti obiettivi e responsabili.

Maria Grazia Bosu