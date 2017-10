Regia: Michael Showalter

Cast: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano, Anupam Kher, Zenobia Shroff, Adeel Akhtar, Bo Burnham

Genere: Drammatico, colore

Durata: 119 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: N/d

Data di uscita: 16 novembre 2017

Protagonista della commedia multietnica e moderna diretta da Michael Showalter "The big Sick" è Kumail, un intraprendente stand-up comic che ha deciso di dedicarsi a tempo pieno ad Uber per guadagnarsi il pane. L'uomo, originario del Pakistan, si è trasferito negli USA per iniziare una nuova vita, che però dovrà cercare di accordare alle tradizioni del suo paese natale, se non altro per tenere buoni i parenti che lo vorrebbero felicemente maritato e impegnato - in ordine d'importanza - nella carriera di medico, ingegnere oppure, eventualmente, avvocato. Davanti alla necessità di convolare a nozze, Kumail preferisce una ragazza americana alla sposa che sua madre aveva scelto per lui e s'innamora perdutamente di Emily, brillante studentessa di psicologia, incontrata sul palco di un Comedy Bar. Tra bugie e rocambolesche occasioni, sarà una situazione di pericolo che costringerà Emily in ospedale a risvegliare in Kumail il desiderio di "verità".

The big Sick: quando la risata diventa il mezzo per condividere un messaggio

"The big Sick" è allo stesso tempo una pellicola comica e impegnata, che ha come scopo quello di veicolare un messaggio serio ed importante attraverso l'uso della risata. Dal momento in cui Emily si ammala, com'è chiaro già dal titolo, "The Sick" diventa la protagonista indiscussa della vicenda, capace di modificare il corso degli eventi e le persone. E' lo stesso Kumail Nanjiani a scrivere la sceneggiatura del film e impostare l'interpretazione del suo personaggio, creando un equilibrio perfetto tra humor e padronanza dei tempi scenici; assieme alla moglie e co-protagonista Zoe Kazan, nel ruolo di Emily. I due attori e scrittori di talento, trasportano la propria vita sul grande schermo, dosando al meglio - sotto l'attenta direzione di Michael Showalter - impareggiabili gag e una punta di malinconia.