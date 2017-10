Ritornate finalmente sul piccolo schermo, dopo averci tenuto per un bel po’ di tempo col fiato sospeso per l’attesissima risposta ad una domanda cruciale dello show , le puntate dell’undicesima stagione di “The Big Bang Thory” tornano più cariche che mai.

The Big Bang Theory: tutto quello che c’è da sapere su “The Explotion Implotion”

Se credevate che una serie tv così longeva come “The Big Bang Theory” non avesse più carte da giocare, dopo dieci lunghi anni di programmazione, vi sbagliavate di grosso! Nell’episodio di chiusura della decima stagione, la sitcom più cervellona di tutti i tempi ci aveva lasciati in tribolazione per la domanda del secolo – fatta da niente meno che dal dottor Sheldon Cooper in persona, alla dottoressa Amy Farrah Fowler – di cui non avremmo scoperto la risposta prima dell’arrivo delle nuove puntate.

Inutile dire che quel fatidico “Sì” oltre ad aver segnato irreparabilmente la vita della povera Amy, che ha scelto volontariamente di trascorrere il resto della sua esistenza come “Signora Cooper”; ha significato uno dei più importanti cliffangher degli ultimi anni in una serie comica.

L’esordio sul piccolo schermo americano della quarta puntata dello show, è previsto per il 16 ottobre e l’episodio s’intitolerà “The Explosion Implosion”. Secondo le dichiarazioni rilasciate dalla CBS ne vedremo delle belle. Howard e Sheldon si trovano nel deserto per testare un nuovo modello di razzo e questo tempo trascorso insieme ‘per forza di cose’ aiuterà i due a legare maggiormente; nel frattempo mamma Beverly troverà – incredibilmente – una nuova grande amica in Penny, grazie a cui consigli cercherà di recuperare il disastroso rapporto con il figlio Leonard in un modo decisamente sbagliato.

“The Big Bang Theory”: la serie più seguita in America

Oltre un’apertura di stagione con il botto, il franchise di “The Big Bang Theory” ha esteso la sua grande famiglia ad una new entry di altrettanto successo; il prequel intitolato “Young Sheldon” e dedicato proprio al genio di tutti i geni, o meglio, alla sua problematica infanzia.

Entrambi i telefilm hanno ottenuto delle ottime recensioni fino ad ora come poche tra le novità attualmente in onda.

“The Big Bang Theory” si riconferma leader assoluto per quanto riguarda gli ascolti e anche questa settimana si guadagna la fama di ‘serie più vista in America’ con ben 14 Milioni di telespettatori volando in testa ad altre grandi produzioni come “Grey’s Anatomy” e “Modern Family”.

Ilaria Romito

10/10/2017