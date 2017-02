The Big Bang Theory: il rinnovo di due stagioni

The Big Bang Theory è la divertentissima sitcom statunitense ideata da Chuck Lorre e Bill Prady e prodotta dalla Warner Bros, sul canale CBS dal 24 settembre 2007. Ed è stato proprio CBS ad annunciare il suo rinnovo.

The Big Bang Theory: non è mai abbastanza

The Big Bang Theory ci fa compagnia dal 2007 in America; in Italia è trasmessa in prima visione pay dalla piattaforma Mediaset Premium dal 19 gennaio 2008, e poi dai canali Mediaset dal 20 settembre 2010.

La CBS (Columbia Broadcasting System), uno dei più grandi network televisivi presenti negli USA, ci dà la notizia che sarebbe intenzionata ad aggiungere altre due stagioni alla sua comedy più forte, raggiungendo così 12 stagioni.

Infatti i cinque protagonisti di “The Big Bang Theory” Jim Parsons (il simpaticissimo e geniale Shaldon: interpretazione che gli ha fatto guadagnare quattro Emmy Awards e un Golden Globe); Johnny Galecki (interprete di Leonard Hofstadter, il fisico laureato ma che le sue ricerche potrebbero essere scritte “su qualunque bagno maschile al MIT“); Kaley Cuoco (la bellissima Penny, vicina di casa di Leonard che poi diventerà suo marito); Simon Helberg (l’ingegnere aerospaziale Howard) e Kunal Nayyar (Raj, l’astrofisico indiano) sono già alle trattative per rinnovare i loro contratti.

Dove eravamo rimasti?

Sta andando ora in onda la decima stagione di The Big Bang Theory trasmessa in Italia in prima visione dal servizio di streaming on demand Mediaset Infinity dal 10 gennaio 2017. Il prossimo e nuovissimo episodio, in America andrà in onda proprio oggi, 16 febbraio.

Ma dove eravamo rimasti?

Nell’episodio numero 15 “The Locomotion Reverberation” vediamo Howard, Leonard e Sheldon che finalmente completano la miniaturizzazione del loro giroscopio. Più di Sheldon gli altri due sembrano essere molto soddisfatti del loro lavoro anche perché rispetta le richieste dell’aeronautica militare e così Leonard regala a Sheldon, per toglierselo di torno, un costoso viaggio che gli permetterà di guidare un treno e tante altre esperienze che eccitano il ragazzo.

Nel frattempo Amy e Penny convincono Bernadette a prendersi una pausa dalla bambina, lasciandola accudire da Raj e Stuart, ma la serata non sarà divertente come sperato.

Comunque sia sembra che la dodicesima stagione di The Big Bang Theory preannunci la fine definitiva, ma intanto per altri due anni saremo deliziati da questa potentissima sit-com, dalla quale probabilmente non riusciremo mai a staccarci.

16/02/2017

Roberta Perillo