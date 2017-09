The Big Bang Theory 11: ecco il promo della nuova stagione

Proprio quando sembrava di essere arrivato ad un punto morto, lo show televisivo “The Big Bang Theory” ha stupito tutto, chiudendo la sua decima stagione con un mare di domande irrisolte.

The Big Bang Theory 11: la risposta ad una domanda molto speciale

Dopo aver spento ben dieci candeline quest’anno, la celeberrima sitcom americana una ideata da Chuck Lorre e Bill Prady e prodotta dalla Warner Bros e in onda dal 2007 sul canale CBS, credevamo non avesse più niente da raccontare. Non sono mancate voci di corridoio secondo cui, infatti, come succede per molte serie di successo andate troppo ‘in là con gli anni’, “The Big Bang Theory” stava diventando un po’ troppo ripetitiva e monotona, giocando sempre sulla stessa chiave di lettura, di come un gruppo di nerd stesse cercando di cambiare la propria vita confrontandosi col resto del mondo, senza restare chiuso nel proprio spazio; ma i produttori dello show avevano in serbo una grande sorpresa per noi e sapevamo che sarebbe bastato aspettare.

Proprio quando meno ce lo saremmo aspettati, ecco arrivare il colpo di scena che salva, in extremis la decima stagione, regalandoci forse il picco emotivo più alto di tutti i dieci anni del programma: l’illustre dottor Sheldon Cooper propone alla fin troppo paziente fidanzata storica Amy Farrah Fowler di sposarlo; che cosa risponderà? Il finale di stagione si è chiuso su questa scena, lasciando tutti gli spettatori a bocca asciutta e impazienti di scoprirlo.

The Big Bang Theory 11: Sheldon Cooper super star!

Il dottor Sheldon Copper, non c’è che dire, è proprio un personaggio bizzarro. Certamente non convenzionale e fuori dagli schemi, potremmo immaginare che il suo personaggio, assolutamente impossibilitato a comprendere le dinamiche delle più comuni norme di convivenza sociali, sia afflitto da una lieve forma della sindrome di Asperger.

Sicuramente ha fatto grandi passi da gigante e l’attore Jim Parsons ha saputo rendere con grande maestria l’evoluzione di uno dei protagonisti preferiti dal pubblico del piccolo schermo che, da solitario essere umano dotato di un’intelligenza superiore, è riuscito addirittura a costruirsi una solida sfera di amicizie e a trovare, per giunta, una degna compagna.

Per questo il nostro beneamato sarà protagonista anche di uno spin off a lui interamente dedicato: “The Young Sheldon” di una cui anteprima potremo godere il 25 settembre di quest’anno, mandata in onda dalla CBS subito dopo il primo episodio della stagione 11 di “The Big Bang Theory”.

Ilaria Romito

07/09/217

The Big Bang Theory 11: finalmente il primo promo