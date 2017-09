Terminator 6: Linda Hamilton sarà di nuovo Sarah Connor

Un grande ritorno per una delle saghe cinematografiche più seguite di sempre: Linda Hamilton tornerà a vestire i panni di Sarah Connor nel nuovo capitolo di Terminator. Ad affiancarla, l’immancabile Arnold Schwarzenegger.

Terminator 6: Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger di nuovo insieme

Sara è tornata! L’attrice ha annunciato di tornare a vestire i panni dell’iconica Sara Connor nel prossimo capitolo della saga di “Terminator”. Dopo aver detto addio alla saga più di 25 anni fa, Linda Hamilton sta per tornare con Arnold Schwarzenegger e James Cameron, ideatore del franchise sci-fi, per la nuova versione della Skydance e della Paramount.

Con il ritorno dell’attrice, Cameron spera di fare una dichiarazione sui ruoli di genere nel film d’azione: “Ci sono uomini di 50, 60 anni che uccidono i cattivi”, ha detto, “ma non esiste un esempio per le donne”.

Tim Miller, il regista che debuttato con “Deadpool”, dirigerà il sequel. Cameron vestirà il ruolo di produttore insieme alla Skydance. Il film, che sarà distribuito dalla Paramount e dalla Fox, si basa su una storia creata da Cameron il quale, insieme a Tim Miller, ha messo su una gruppo di scrittori per creare una storia che possa funzionare sia come trilogia, sia come singolo film o come storia allargata. Tra gli scrittori: David Goyer (trilogia de “Il cavaliere oscuro”), Charles Eglee (“Dark Angel”) e Josh Friedman.

Terminatori 6: il film rappresenterà il passaggio a una nuova generazione di personaggi

Hamilton è stata la protagonista del primo film di “Terminator”, uscito nel 1984, riscuotendo un grande successo come una delle più forti eroine femminili viste al cinema. Connor era una cameriera che veniva inseguita da un’inarrestabile macchina di uccisione, proveniente dal futuro, interpretata da Schwarzenegger.

Ma il nuovo film sarà anche visto come un passaggio di testimone a una nuova generazione di personaggi: “Stiamo cercando una donna di 18 anni su cui verterà la nuova storia”, ha detto Cameron. “Avremo personaggi del futuro e del presente, ci saranno soprattutto nuovi personaggi, ma avremo i personaggi di Arnold e Linda come aggancio”.

Silvia D’Ambrosio

20/09/2017