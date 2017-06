Regia: Alessio Maria Federici

Cast: Pietro Sermonti, Ambra Angiolini, Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Fulvio Falzarano

Genere: Commedia, colore

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 26 ottobre 2017

Tratto dall'omonimo romanzo di Diego de Silva del 2015 – che ha collaborato con il regista anche per la sceneggiatura della trasposizione cinematografica - "Terapia di coppia per amanti" è un'appassionata e travolgente storia d'amore.

I protagonisti sono Modesto e Viviana, due persone sposate, ma non fra di loro.

Viviana è una donna forte e decisa, estremamente vitale ed intelligente, ma è anche profondamente combattuta sul futuro della sua storia d'amore con Modesto, un uomo a sua volta sposato, con cui ha intessuto una relazione che si protrae ormai da diverso tempo. La donna non sa se mantenera il rapporto parallelo al matrimonio, concedendosi una valvola di sfogo dalle proprie infelicità coniugali, oppure buttarsi completamente tra le braccia del suo amante, cambiando totalmente vita.

Modesto è un uomo decisamente meno elegante, piuttosto sboccato e con una notevole propensione a sviare discorsi importanti con battute - spesso infelici – e piuttosto superficiale. Meno coraggioso della compagna, preferirebbe lasciare la situazione allo status quo, restando ad interpretare, per un lasso di tempo non definito, il ruolo dell'amante.

Viviana non è d'accordo e decide di dare una smossa alla questione trascinando Modesto, contro voglia, da un'analista, per cercare di trovare una soluzione ad un rapporto sempre più complesso e devastato da continui conflitti e discussioni.

Di fronte a questa coppia non proprio convenzionale, il dottore rimane stupefatto, ma decide comunque di misurarsi nell'impresa, in un miscuglio di scene divertenti e ridicole, rischiando, tra le altre cose, di perdere la propria credibilità professionale.

Terapia di coppia per amanti: un cast d'eccezione tutto italiano

Per un film ricco di risate e colpi di scena, Alessio Maria Federici, regista romano, sceglie un cast tutto italiano davvero d'eccezione. Assieme a Pietro Sermonti - più che noto per l'esilarante interpretazione di Stanis La Rochelle nella serie tv "Boris" e per quella dell'antropologo culturale Andrea De Sanctis nella trilogia di "Smetto quando voglio" - l'affasciante Ambra Angiolini (debuttata nel 1992/93 nel noto programma "Non è la Rai") e Sergio Rubini, attore, regista e sceneggiatore pugliese - autore di pellicole memorabili quali "L'amore ritorna" o "Tutto l'amore che c'è" -.