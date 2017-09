Teen Titans Go!: il film d’animazione nel 2018

Il 2018 sembra essere un anno ricco di novità, così come è in arrivo al cinema il film tratto direttamente dalla serie animata “Teen Titans Go!”. Sin dal loro debutto negli anni Sessanta, i Teen Titans sono stati riconosciuti sin da subito come uno dei team migliori della DC Comics.

Teen Titans Go!: lo sviluppo del film

In passato il gruppo di supereroi si è fatto strada sulla rete televisiva Cartoon Network come serie televisiva animata e ha acquistato l’amore del pubblico in quattro e quattr’otto, ma sfortunatamente lo show è stato cancellato solo dopo cinque stagioni solo per essere seguita da “Teen Titans Go!”.

Adesso la serie è arrivata alla quarta stagione ed è uno dei pochi show televisivi della DC che non si è evoluto in qualcosa di dark. La nuova versione più piccola e adorabile dei Teen Titans segue sempre le avventure di Robin, Beast Boy, Raven, Cyborg e Stella.

A quanto riportato dalla Warner Bros. Pictures, il film d’animazione arriverà nelle sale cinematografiche americane il 27 luglio 2018; sembra sia stata scelta questa data per poter rimpiazzare un buco lasciato da un altro film d’animazione senza titolo che era stato programmato per lo stesso mese.

Teen Titans Go!: il ritorno dei Titans

Ora come ora non ci sono informazioni rilevanti riguardo al film, ma è molto chiaro che sia la DC che la Warner Bros. Pictures voglio arrivare a colpire un pubblico decisamente molto più giovane.

Sembra che “Teen Titans Go!” possa dare del vero filo da torcere ai film del The Lego Movie franchise. Nel frattempo il 2018 sembra pieno zeppo di novità su questi supereroi: approderanno sul nuovo servizio streaming della DC, per non parlare della serie TV live action in via di sviluppo che attende solamente di completare il suo cast.

Tocca solo aspettare nuove notizie riguardo ai vari altri progetti che coinvolgono la squadra dei Teen Titans.

Alessio Camperlingo

26/09/2017