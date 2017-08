Teen Titans: Anna Diop nel cast del live-action

La DC ha dato il via alla produzione della serie TV live-action dedicata alla squadra di supereroi, “Teen Titans”. A interpretare uno dei membri dei Titans è Anna Diop, attrice apparsa già nella seria TV “24: Legacy” in “The Messengers”; infatti l’attrice si è aggiudicata il ruolo di Koriand’r aka Starfire.

Teen Titans: cosa ci si aspetta da questo personaggio?

Quando Starfire ha debuttato nell’universo a fumetti della DC Comics, è stata presentata come un personaggio buffo, quasi un pesce fuor d’acqua. Più avanti si evolve diventando un leader dalla forte personalità e senza alcuno scrupolo nell’essere spietata quando necessario.

La sua abilità speciale è il volo ed è capace di canalizzare energia esplosiva attraverso le sue mani. Per molti fan questo personaggio può essere familiare per via della sua apparizione nella serie animata Teen Titans creata nel 2003, ma il soggetto interpretato dalla Diop è comparso nei fumetti già dal 1980.

È una principessa aliena che sbarca sulla Terra in cerca di asilo, mentre è alla ricerca del suo posto nel mondo viene in contatto con i Titans e si unirà a loro per combattere il crimine.

Nel film d’animazione “Teen Titans: The Judas Contract” viene approfondito maggiormente il suo rapporto con Dick Grayson (Robin/Nightwing), già accennato nella serie animata della DC.

Teen Titans: in attesa del cast completo

Quindi Anna Diop sarà parte integrante del cast ufficiale della serie TV live-action dedicata ai Titans della DC, affiancherà la giovane Teagan Croft che è stata scelta per interpretare Raven. Invece per quanto riguarda gli altri membri della squadra non si sa ancora niente, i volti di Beast Boy e Nightwing sono ancora sconosciuti.

Deve essere una scelta molto accurata siccome Starfire e Nightwing hanno un’intesa amorosa, quindi c’è la necessità che i due interpreti riscontrino una certa chimica sul set per rendere la storia d’amore tra supereroi molto credibile.

Siccome non si sa a quanto ammonta il budget è difficile immaginare cosa ci si possa aspettare dagli effetti speciali della serie TV. Potrebbe anche esserci la possibilità che, dato il budget ristretto, Starfire non sia capace di volare e sparare raggi esplosivi dalle mani contemporaneamente, ma solo una delle due cose.

Alessio Camperlingo

24/08/2017