Regia: Cristian Scardigno

Cast: John Savage, Bret Roberts, Blanca Blanco, Youma Diakite, Adriana Volpe

Genere: Commedia musicale, colore

Distribuzione: Fourlab

Data di uscita: 8 giugno 2017

"Teen Star Academy" è una divertentissima commedia in forma di musical, per tutta la famiglia, del regista italiano Cristian Scardigno. Il film, distribuito da Fourlab, può vantare un cast internazionale d'eccezione. Tra i protagonisti l'attore statunitense John Savage (La Sottile Linea Rossa datato 1998), Bret Roberts (Pearl Harbor 2001, Blanca Blanco (Star Trek Equinox), la fascinosa modella Youma Diakite - conosciuta in tutto il mondo - e Adriana Volpe, attrice, ex modella e nome noto della televisione italiana, nonché co-conduttrice con Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo del fortunato programma "I fatti vostri", dal 2009.

Teen Street Academy: una scuola per talenti

La divertente pellicola in musica, ambientata in una assolata cittadini della costa francese, ha come protagonisti ben cinquantacinque talentuosi teenagers provenienti da tutte le parti del mondo e selezionati attraverso casting gestiti dai più autorevoli Actors Studios di Montecarlo e Nizza. I ragazzi, una volta superata la prova, entrano a far parte della prestigiosa e più che famosa "Teen Star Academy", fondata e diretta dal Mister Burt (interpretato da John Savage) e gestita da star professioniste quali Julia, insegnante di danza (Blanca Blanco) e Patty, docente di moda (Adriana Volpe). La possibilità di studiare all'interno dell'istituto è un vero e proprio 'marchio di qualità' e tutti gli allievi vengono formati per diventare artisti provetti e futuri performer a tutto tondo del mondo dello spettacolo, specializzati in musica, canto, danza e moda. La trama ruota attorno alle numerose avventure e peripezie dei giovanissimi talenti che, tra una prova e l'altra, intrecciando emozionanti competizioni, forti legami d'amicizia e sperimentano primi amori, vissuti tra le aule dell' Academy e la bianca spiaggia gestita dal simpaticissimo Nathan (Bret Roberts) e dal suo assistente Jonathan Bagoro.