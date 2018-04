Tag (2018)

Regia: Jeff Tomsic

Cast: Annabelle Wallis, Leslie Bibb, Isla Fisher, Jon Hamm, Jeremy Renner, Rashida Jones, Jake Johnson, Ed Helms, Hannibal Buress, Brian Dennehy

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 26 luglio 2018

Un gruppo di amici di infanzia ogni anno si rincontra per una ricorrenza davvero particolare: per un mese devono giocare a 'Ce l'hai'. Peccato, però, che il solito vincitore deve recarsi all'altare proprio durante quel periodo... vincerà in ogni caso?

Tag: una commedia con un cast stellare

Jeff Tomsic dirige "Tag", una commedia basata sull'articolo "It Takes Planning, Caution to Avoid Being It" pubblicato sul quotidiano The Wall Street Journal dal giornalista Russell Adams.

La pellicola era in programmazione dal 2013 ma, a causa di alcuni problemi relativi al cast, il progetto ha tardato a prendere forma. La sceneggiatura è stata poi affidata a Robb McKittrick e Mark Steilen.

I protagonisti della commedia sono interpretati da Ed Helms (noto soprattutto per il ruolo di Stuart Price in "Una notte da leoni", "Una notte da leoni 2", "Una notte da leoni 3" e per "Come ti spaccio la famiglia", "Come ti rovino le vacanze", "2 gran figli di..."), che veste i panni del protagonista, Isla Fisher ("I Love Shopping", "The Wedding Party", "Animali notturni"), John Hamm (vincitore del Golden Globe per Miglior attore in una serie drammatica per la sua interpretazione di Don Draper nella serie televisiva HBO "Mad Men"), Jake Johnson ("21 Jump Street", "Bastardi in divisa", "Jurassic World", "Mike & Dave - Un matrimonio da sballo", "La mummia"), Annabelle Wallis ("Annabelle", "King Arthur - Il potere della spada"), Leslie Bibb ("Iron Man", "Giustizia privata"), Jeremy Renner ("Thor", "American Hustle - L'apparenza inganna", "Captain America: Civil War", "Arrival", "I segreti di Wind River"), Rashida Jones ("The Social Network", "Amici di letto") e Hannibal Buress ("The Disaster Artist", "Spider-man: Homecoming").

Il primo trailer è stato diffuso il 20 marzo 2018 e il rilascio nelle sale statunitensi è previsto per il 15 giugno 2018.

In Italia "Tag" è distribuito da Warner Bros Italia.