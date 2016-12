Taboo: il nuovo trailer della serie prossimamente sulla BBC

Taboo: pubblicato il nuovo trailer della miniserie che andrà in onda sulla BBC, nel quale Tom Hardy sarà il protagonista.

Taboo: un avventuriero britannico verso la madre patria

Da Tom Hardy, Ridley Scott e Steven Knight (“Peaky Blinders” e ” Locke”), arriva un trio che darà vita ad un progetto senza precedenti. Creato da Tom Hardy, Chips Hardy ( Il padre di Tom) e Steven Knight (Ridley Scott sarà il produttore esecutivo), nasce una nuova miniserie, “Taboo”, di otto episodi.

Taboo: di cosa tratterà la storia?

La trama del film ruota attorno un avventuriero inglese che si appresta a far ritorno nella madre patria, dopo essere stato in Africa. Egli non farà di certo ritorno a mani vuote, porterà con sé quattordici diamanti rubati per cercare vendetta dopo la morte di suo padre.

Nella piccola miniserie ci sarà un cast a dir poco fantastico.

Il film “Taboo” presenterà Hardy nel ruolo di protagonista, e insieme a lui ci saranno Oona Chaplin, David Hayman, Michael Kelly e il grande Jonathan Pryce.

Taboo: la sinossi

Ambientato nel 1814, Taboo segue da vicino le imprese di James Keziah Delaney, un uomo che ha viaggiato fino ai confini della Terra. Dopo il suo lungo viaggio, fa ritorno nella madre patria inevitabilmente cambiato.

Creduto morto da molto tempo, fa ritorno a Londra dall’Africa per ereditare l’impero marittimo lasciato da suo padre ormai deceduto. Questo potrebbe permettergli di ricostruirsi quindi una nuova vita, ma non sarà un’impresa così facile. L’eredità di suo padre è come un calice avvelenato, con nemici appostati e pronti all’agguato in ogni angolo, James si ritroverà navigare in territori pieni di insidie. Dovrà combattere se vorrà evitare una morte certa.

Egli si ritrova circondato da cospiratori, assassini e traditori, fra gli oscuri misteri di famiglia che riveleranno col tempo un racconto infiammato dall’amore e dal tradimento.

“Taboo” farà il suo debutto in TV il 7 Gennaio sul canale americano della BBC One e di FX.

Corrado Zocco

27/12/2016