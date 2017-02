Regia: Jeffrey Blitz

Cast: Anna Kendrick, Craig Robinson, Lisa Kudrow, Stephen Merchant, Tony Revolori

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: USA 2017

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 22 Giugno 2017

Eloise McGarry, ex damigella d'onore, è stata sollevata dall'incarico dopo essere stata mollata senza troppi complimenti dal fidanzato, fratello e testimone dello sposo. Dopo numerosi dubbi, decide comunque di partecipare alla cerimonia... per poi ritrovarsi seduta al temutissimo tavolo 19, quello più lontano dagli sposi, in compagnia di cinque sconosciuti. Quando tutti e sei i "disadattati" realizzano di essere stati posizionati in fondo alla sala perchè mal sopportati dalla coppia, decidono di ignorare l'affronto subìto e darsi ai festeggiamenti.

Table 19: un cast stellare per la nuova commedia a sfondo nuziale

Nell'Aprile 2009, la Fox Searchlight Pictures ha acquistato i diritti del film, ingaggiando i fratelli Jay e Mark Duplass per curarne la sceneggiatura.

Nell'Ottobre 2011 è stato confermato Jeffrey Blitz ("The Rocket Science") alla regia, che sarà quindi alla sua seconda collaborazione con l'attrice Anna Kendrick ("Twilight", "Into the woods"), nei panni della sventurata Eloise.

Tra le star del film, oltre alla sopracitata Kendrick, anche Craig Robinson, Lisa Kudrow, Stephen Merchant, Tony Revolori, June Squibb, Wyatt Russell e Amanda Crew.

Shawn Levy ("Una notte al museo", "Una scatenata dozzina") è tra i produttori della pellicola insieme a Tom McNulty.

A Febbraio 2016 il compito di scrivere la colonna sonora della commedia è stato affidato a John Swihart: attualmente il compositore continua a gestire la soundtrack dello show della ABC Family/Freeform "Switched at Birth" dopo aver curato le musiche per la spassosissima sit-com "How I met your mother" della CBS.

Il film, che inizialmente doveva essere distribuito nelle sale statunitensi il 20 Gennaio 2017, è stato in seguito posticipato al 3 Marzo 2017, mentre in Italia sarà sul grande schermo a partire dal 22 Giugno 2017.