Supergirl: novità per la stagione tre

Per quanto riguarda la nuova attesissima stagione di “Supergirl 3”, nell’aria si sente odore di parecchie novità. A quanto pare i produttori della serie hanno in serbo per noi molte sorprese.

Supergirl: due nuovi recasting nella prossima stagione

Andato in onda per la prima volta nel 2015 sulla rete CBS, lo show dedicato all’omonimo personaggio della DC Comics “Supergirl”- partorito nel 1959 dalla geniale mente di Otto Binder e illustrato da Al Plastino – ha trovato grande consenso da parte del pubblico del piccolo schermo, riuscendo così a lanciare una seconda ed una terza stagione, della quale siamo curiosi di scoprire le novità.

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da TvLine, nuovi volti andranno ad occupare ruoli a noi già familiari; ci saranno infatti ben due recasting durante le prossime puntate. I personaggi interessati sono quelli di Kara Danvers e Alex Danvers, niente meno che la protagonista e sua sorella adottiva, ma non c’è da preoccuparsi perchè il restyling riguarderà soltanto le interpreti della loro versione ‘giovanile’, che vedremo in alcuni flashback del passato.

Sempre secondo TvLine toccherà all’attrice Olivia Nikkanen vestire i panni di una liceale Alex nell’episodio sei della nuova stagione, sostituendo Jordan Mazarati.

Per quanto riguarda Kara, invece, la precedente interprete Malina Weissman, verrà sostituita da Izabela Vidovic, incaricata di rappresentare l’infanzia di “Supergirl”.

Supergirl: che ne sarà di Sawyer?

Le sorprese non finiscono qui, perchè il cast della serie si priverà di un altro volto noto durante le prossime puntate. Da ben sei mesi eravamo a conoscenza del fatto che la bella Floriana Lina, alias poliziotta Maggie Sawyer, nonché fidanzata di Alex Danvers, non sarebbe tornata sul set per via di un’altra proposta di lavoro a cui non ha potuto rinunciare. La questione ha fatto tribolare i fan che, data il ruolo centrale nella storyteline di Maggie e l’inattesa proposta di matrimonio nel finale della stagione due, sono preoccupati per quello che potrebbe accadere.

I produttori assicurano che le due donne non saranno divise dalla tragica morte di Maggie, ma da qualcosa – o qualcuno – che la costringerà ad allontanarsi da National City. Cosa succederà alle due innamorate?

Ilaria Romito

06/09/2017