Regia: Jay Chandrasekhar

Cast: Emmanuelle Chriqui, Rob Lowe (II), Lynda Carter, Brian Cox, Tyler Labine, Will Sasso, Marisa Coughlan, Jay Chandrasekhar, Paul Walter Hauser, Kevin Heffernan, Steve Lemme

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 12 luglio 2018

Sequel di "Super Troopers", "Super Troopers 2" è stato già un successo nelle sale cinematografiche americane incassando nelle prime 4 settimane di programmazione 28,9 milioni di dollari e 14,7 milioni di dollari nel primo weekend.

Super Troopers 2: il ritorno della cavalleria di Vermont

Diversi anni dopo il licenziamento dal Dipartimento di Polizia di Spurbury, la cavalleria di Vermont torna sulla scena. Farva è ora supervisore alla costruzione, con Mac e Rabbit che lavorano per lui. Thorny lavora nel logging, e Foster vive con la sua ragazza ed ex collaboratrice, il capo della polizia di Spurbury Ursula Hanson. Mac riceve una telefonata dal suo ex capo, il capitano O'Hagen, per radunare il gruppo e incontrarsi per una battuta di pesca in Canada.

Una volta che il gruppo arriva, scoprono che l'intenzione di O'Hagen era stata quella di avere un incontro con il governatore del Vermont Jessman. Durante un recente sondaggio, è stato scoperto che la terra in Canada era stata originariamente designata per gli Stati Uniti. Il Canada ha accettato di consegnare il terreno, e il governatore Jessman ha bisogno di istituire un dipartimento di polizia per prendere il controllo dal Royal Canadian Mounted Police. Invita il gruppo a diventare nuovamente soldato di Stato, con la promessa che diventeranno ufficiali a tempo pieno se riusciranno a farlo.

Foster e Mac accompagnano i Mounties nella loro pattuglia per incontrare i cittadini locali, dove vengono attaccati nello strip club di Le Franc. Thorny e Rabbit hanno il compito di sostituire i segnali stradali metrici con le loro misure equivalenti negli Stati Uniti e Farva è assegnato come supervisore.