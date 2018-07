Regia: László Nemes

Cast: Vlad Ivanov, Susanne Wuest, Björn Freiberg, Levente Molnár, Urs Rechn, Juli Jakab, Judit Bárdos, Sándor Zsótér, Balázs Czukor.

Genere: Drammatico, colore

Durata: 142 minuti

Produzione: Ungheria, Francia, 2018

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: n/d

"Sunset" è una pellicola drammatica incentrata sulla storia di Irisz Leiter, una ragazza appena uscita dall'orfanotrofio che nutre il sogno di diventare una sarta. Nel 1913, infatti decide di trasferirsi a Budapest dove spera di essere presa a lavorare in un famoso negozio di cappelli, che tanti anni prima apparteneva alla sua famiglia. Il nuovo proprietario, l'ex socio dei genitori ormai defunti, però, non vuole assumere la protagonista e ora lei è costretta di cavarsela da sola. Improvvisamente però Irisz scopre di avere un fratello di cui non sapeva l'esistenza e decide di dedicare tutto il suo tempo alla ricerca dell'unico parente che le è rimasto venendo cosi a conoscenza di oscuri segreti di famiglia. A fare da sfondo alle vicende è un periodo cupo nel quadro della storia mondiale che si sta dirigendo verso un'imminente guerra.

Sunset: produzione

"Sunset" è il film del regista e sceneggiatore ungherese László Nemes, noto per aver realizzato "Il figlio di Saul" (2015). Per la stesura della sceneggiatura Nemes collabora con Clara Royer e Matthieu Taponier, mentre la produzione è sponsorizzata dall'Hungarian National Film Fund e da da Gabor Sipos e Gabor Rajna attraverso Laokoon Filmgroup, con un investimento di ben 5 milioni di euro.

Le riprese della pellicola ambientata durante la prima guerra mondiale si sono svolte tra il mese di giugno e di settembre 2017 a Budapest, con un cast composto da attori come Juli Jakab e Vlad Ivanov nei ruoli principali.

Inoltre "Sunset" è tra i film in concorso proiettati durante il 75 ° Festival Internazionale del Cinema di Venezia e al Toronto International Film Festival 2018.