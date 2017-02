“Suits”: in lavorazione uno spinoff con Gina Torres?

USA Network starebbe vagliando diversi nuovi pilot per favorire un ritorno della Torres

“Suits”: Gina Torres potrebbe riprendere il ruolo dell’amata Jessica Pearson

“Suits” starebbe cercando di riportare Gina Torres nel cast… ma non come pensate.

Attualmente circolano diverse voci sulla possibile creazione di uno spinoff del legal drama più longevo dell’emittente televisiva USA Network che permetterebbe all’attrice di riprendere il ruolo dell’avvocato Jessica Pearson.

La Torres, infatti, ha abbandonato la serie made in Toronto al termine della quinta stagione per poter tornare in pianta stabile a Los Angeles, in pieno accordo con i produttori dello show.

Il creatore della serie Aaron Korsh si espresse in merito diversi mesi fa, durante un’intervista rilasciata al The Hollywood Reporter:

“Mi disse che se avessimo trovato il modo di girare a Los Angeles, sarebbe rimasta nel cast per sempre; penso che amasse davvero far parte dello show e di sicuro a noi piacerebbe molto riaverla”.

Nessuna voce ufficiale in merito allo spinoff o ad altri progetti di simile portata, in quanto sia gli esponenti della USA Network che dalla compagnia di produzione si sono rifiutati di commentare o smentire tale indiscrezione.

“Suits”: nessuno spinoff secondo Korsh

La serie costola, però, non avrebbe avuto neanche modo di essere concepita, se l’idea di Korsh l’avesse spuntata.

L’ideatore dello show, infatti, avrebbe optato per la morte dell’avvocato Pearson per mano del padre della vittima del caso a cui stava lavorando.

Ma i produttori si opposero a questa storyline, scegliendo invece di farla trasferita a Chicago insieme al suo uomo, Jeff (D.B. Woodside, regular in “Lucifer“, serie alla sua seconda stagione).

La soluzione scelta dona sicuramente una sorta di lieto fine ad uno dei personaggi più amati dai fan, permettendole anche di tornare, un giorno, se il progetto dello spinoff non dovesse andare in porto.

Sonia Buongiorno

23/02/2017