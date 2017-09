Suicide Squad 2: Gavin O’Connor scrive e dirige il film

La Warner Bros. Pictures ha assoldato Gavin O’Connor per scrivere e dirigere “Suicide Squad 2”, il sequel della trasposizione cinematografica del 2016 diretta da David Ayer e parte del DC Extended Universe lanciato dal “Batman Vs Superman – Dawn of Justice” che ha introdotto il nuovo Uomo pipistrello interpretato da Ben Affleck.

Suicide Squad 2: l’attesissima pellicola incentrata sui supercattivi

Nonostante sia “Batman Vs Superman – Dawn of Justice” che “Suicide Squad” abbiano ricevuto le loro critiche, dividendo il pubblico in due fazioni opposte, ogni film è stato un successone a livello finanziario. Per questo “Suicide Squad 2” è in via di sviluppo come parte integrante del DC Extended Universe prodotto dalla Warner Bros. Pictures, anche che se non è ancora chiaro quando la pellicola potrà uscire nelle sale cinematografiche. Tra le news degli altri progetti per il DCEU in via di sviluppo, è stato riportato che la casa di distribuzione sta cercando di portarsi avanti con il lavoro per riuscire a sviluppare al più presto questo sequel.

Per ora si sa solamente che lo script è stato messo nelle mani del regista di “Warrior” e “The Accountant”, Gavin O’Connor. La Warner Bros nel frattempo spera di poter iniziare la produzione del film entro la fine di quest’anno per poterlo far uscire al cinema nel 2019 o nel 2020.

Suicide Squad 2: dopo tempo, finalmente un regista

Da un po’ la produzione era alla ricerca di un regista per “Suicide Squad 2”; per tempo si vociferava che Mel Gibson, Jonathan Levine, Jaume Collet-Serra e Daniel Espinosa si contendessero il lavoro e infatti per un periodo Collet-Serra ha avuto l’opportunità di lavorare al progetto, prima di passare il testimone per poter dirigere “Jungle Cruise”. Finalmente è stato scelto a chi far scriver e dirigere la pellicola.

Di recente è stato annunciato che la Warner Bros. Picturers è alle prese con lo sviluppo di un film sulle origini del Joker, ma i cui fatti si svolgeranno separatamente da quelli che vengono narrati nel DCEU. In più gli Studios sono alle prese anche con lo sviluppo di un film incentrato su Harley Quinn e il Joker, ma per ora la priorità viene data al sequel di “Suicide Squad”.

L’intenzione attuale della casa di distribuzione è quella di rendere il sequel ancora più mitico del suo predecessore, sorpassando addirittura di gran lunga le aspettative di tutti. Sembra che Gavin O’Connor sia il tipo giusto per poter creare un film davvero accattivante.

Alessio Camperlingo

07/09/2017