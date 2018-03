Regia: Gavin O'Connor

Cast: Joel Kinnaman, Jared Leto, Will Smith, Margot Robbie

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: n/d

Tornano le vicende di Joker, Deadshot, Harley Quinn, Capitan Boomerang e Killer Croc nell'attesissimo sequel di "Suicide Squad".

Suicide Squad 2: il sequel di Gavin O'Connor

David Ayer, che aveva scritto e diretto "Suicide Squad", lascia il timone della regia a Gavin O'Connor per questo sequel. Il cast del primo film non è ancora stato riconfermato, ma è certo che non mancheranno Jared Leto, Will Smith, Margot Robbie e Joel Kinnaman.

Le riprese di "Suicide Squad 2" sarebbero dovute iniziare nella primavera del 2018 ma, a causa di alcuni impegni di Will Smith con la produzione di un altro film, non si inizierà a girare la pellicola prima dell'autunno.

Il primo "Suicide Squad" ha avuto un buon successo, con un incasso totale di 745,6 milioni di dollari. Il film ha anche vinto l'Oscar per Miglior trucco, grazie a Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson.

Ad ogni modo, il primo capitolo della saga DC Comics ha ricevuto alcune critiche negative, che accusavano i produttori di una trama troppo confusa e poca caratterizzazione dei personaggi. Al contrario, Margot Robbie e Jared Leto sono stati acclamati per la loro interpretazione.

In merito al secondo film, Joel Kinnaman ha dichiarato in un'intervista: "La prima pellicola è stata una fantastica introduzione per personaggi fantastici. Quando faremo il secondo non sarei così sorpreso se restassimo un po’ più ancorati alla realtà. I personaggi sono così estremi che sarebbe più efficace se ci fosse meno stregoneria. Sono convinto che i personaggi diventino ancora più estremi quando devono fare i conti con persone vere".