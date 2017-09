L’orrore di questi personaggi, però, passa inosservato a “Suburbicon”, i cui abitanti sono troppo presi nel mandar via la famiglia di colore, tanto da non vedere l'odio che attanaglia Gardner Lodge, interpretato da un terrificante Matt Damon .

Un tema che passa in secondo piano, seppure sempre presente, rispetto alle vicende che sconvolgono i Lodge, simbolo di quella perfetta (e ritenuta giusta) famiglia odierna. Ma questo velo di apparente serenità crolla in seguito alla morte della madre di Nicky, la cui tragedia conduce la famiglia Lodge in una spirale di violenza e ricatto, portando alla luce la vera natura dei suoi componenti.

George Clooney p orta alla luce una vecchia sceneggiatura dei fratelli Cohen , vecchia si, ma molto attuale. Basti pensare che l'inizio delle riprese coincise con le dichiarazioni del neo presidente Trump sulla costruzione di un muro contro le minoranze, e di muri se ne vedono anche nella pellicola, quelli che gli abitanti di Suburbicon costruiscono intorno alle loro casa per non poter vedere i nuovi arrivati.

Regia: George Clooney

Cast: Oscar Isaac, Matt Damon, Josh Brolin, Woody Harrelson, Julianne Moore, Glenn Fleshler, Noah Jupe, Michael D. Cohen, Lauren Burns, Steve Monroe

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 14 Dicembre 2017

Una famiglia consumata dalla violenza, dal ricatto e dalla vendetta. È il plot di "Suburbicon", commedia noir ambientata negli anni '50 e diretta da George Clooney. Scritto dai Fratelli Cohen, alla loro quinta collaborazione con Clooney, il lungometraggio presenta un cast all-star: Oscar Isaac, Julienne Moore, Matt Damon e Josh Brolin.

"Suburbicon" si propone come una satira sui lati peggiori e migliori della natura umana, mostrati attraverso le vicende di una perfetta famiglia di città, la cui vita viene sconvolta in seguito a un'irruzione domestica, che degenera nella morte della madre del piccolo Nicky.

Questo episodio darà vita a una serie di ricatti, tradimenti e adulteri a cui Nicky cercherà di dare un senso. La sua curiosità, però, minaccia i tentativi del padre di portare ordine in casa, facendo passare in secondo piano la rivolta della comunità contro l'arrivo di una famiglia di colore.

Suburbicon: George Clooney di nuovo regista

George Clooney torna, per la sesta volta dietro la macchina da presa con "Suburbicon", un progetto interessante, dato il coinvolgimento di Joel ed Ethan Coen come sceneggiatori, si potrebbe dire un team vincente visti i film realizzati insieme: "Fratello, dove sei", "Prima ti sposo poi ti rovino", "Burn After Reading - A prova di spia" e "Ave, Cesare!", commedie di grande successo diventate cult. Una pellicola intrigante che unisce in sé il mistero, la satira, il noir e la commedia.

Il film è prodotto da Joel Silver con la sua Silver Pictures, da George Clooney e Grant Heslov, attraverso la loro Smokehouse Pictures label, e Teddy Scharwarzman con Black Bear Pictures.