Stronger - Recensione: una vera storia di forza

Il titolo "Stronger" racchiude senza dubbio l'essenza di questo film: è una storia di forza e di coraggio, che parla dell'andare avanti nonostante tutto.

La vita del ventottenne Jeff Bauman viene sconvolta all'improvviso da un evento drammatico, lo scoppio di una bomba, che lo priva delle sue gambe. Lui che si trovava li, a quella fatale Maratona di Boston del 2013, non per correre ma per compiere un gesto romantico, per riconquistare la ragazza che ama e che lo ha lasciato, viene strappato via con violenza alla vita che aveva; nella sua disgrazia, tuttavia, ha una piccola fortuna: è ancora vivo, può ancora abbracciare i suoi cari, l'esplosione non ha messo la parola fine ai suoi giorni; ma il cammino per tornare a condurre una vita normale sarà senz'altro lungo e faticoso e ci vorrà grande impegno e una grande forza d'animo per affrontare i giorni che verranno. Ed è proprio questo che il film ci racconta: la vita di un uomo che, nonostante le avversità, nonostante i momenti di debolezza, va avanti, circondato dall'amore dei familiari e dei suoi connazionali.

Il tutto, poi, acquisisce un significato molto più profondo se si pensa che "Stronger" non è solo il frutto della penna e dell'immaginazione di qualcuno, ma è tratto dalle parole e dalla vera storia di Jeff Bauman e dal libro autobiografico in cui ha raccontato la sua disgrazia.

Stronger: l'importanza degli attori in un film che sa un pò di déjà-vu

Fatte le dovute premesse, si arriva al nocciolo della questione: "Stronger" è un film già visto. Non è certo la prima volta che l'America si racconta in questo genere di pellicola, con una storia di forza, di avere il coraggio di superare gli ostacoli, per quanto insormontabili possano sembrare, infarinata poi da una dose di patriottismo, con gli americani che si stringono intorno ai propri connazionali sconvolti da un evento drammatico e terribile come quello del terrorismo.

Certo, si tratta di un evento realmente accaduto, la vita di un vero uomo in carne ed ossa, che ha vissuto una disgrazia sulla sua pelle, e ciò, oltre a dover infondere un grande rispetto nello spettatore, dona un sapore differente, agrodolce, a tutto il film; ma anche questa è un'operazione conosciuta, a cui il pubblico è abituato. "Stronger" è un'opera da cui si sa già cosa aspettarsi.

Il prodotto, comunque, è stato confezionato bene, con la giusta mescolanza di eroismo, di amore e di fragilità umana, ragion per cui riesce a smuovere, nonostante tutto, qualcosa all'interno dello spettatore, creando con lui una connessione empatica che (ammettiamolo) è difficile che lasci totalmente indifferente. Il pubblico, con "Stronger", può ridere con i personaggi sullo schermo e può commuoversi per le loro debolezze; ma di fronte a qualcosa di già visto e rivisto, diventa ancor più fondamentale, e difficile, il ruolo degli attori chiamati ad interpretarlo. Jake Gyllenhaal, che qui veste i panni del protagonista Jeff, riesce bene in questo intento. È un bravo interprete, regala una buona performance anche con solo la metà superiore del corpo e persino gli sguardi vacui e persi si tingono, attraverso i suoi occhi, di un profondo significato; riesce a rendere la difficoltà di un uomo che, a ventotto anni, improvvisamente scopre di non poter più contare sulle proprie gambe, sulle proprie forze, mentre la sua disgrazia, i problemi quotidiani, la vita sentimentale e l'inaspettata notorietà che lo catapulta sugli schermi televisivi e nelle case degli americani, si mescolano in un intreccio indissolubile.

Stronger: una lezione che, di tanto in tanto, fa bene ricordare

Alla fine, nel suo essere, fondamentalmente, un clichè cinematografico americano, "Stronger" è un film che si lascia guardare bene fino alla conclusione (anche se sappiamo già, a grandi linee, come andrà a finire); forse gli americani hanno bisogno, ogni tanto, di ricordare che sono una nazione forte e, più in generale, che l'essere umano, pur piegato da una vita difficile e un destino che ogni tanto gli gioca una mano sfortunata, può rialzarsi. E, alla fine, è un insegnamento che vale per tutti e che, forse, qualche volta è giusto ricordare.

Giada Aversa