Regia: David Gordon Green

Cast: Tatiana Maslany, Jake Gyllenhaal, Clancy Brown, Frankie Shaw, Miranda Richardson. Kristen Annese, Leah Procito, Shawn Contois, Nicky Fox, Jimmy LeBlanc, Owen Burke, Jeffrey Corazzini, Michelle Romano

Genere: Drammatico, colore

Durata: 116 min

Produzione: USA 2017

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: n/d

"Stronger" è la storia di Jeff (Jake Gyllenhaal), un ragazzo di 27 anni che partecipa alla maratona di Boston del 2013, devastata dall'esplosione di due ordigni a pochi metri dal traguardo che causarono il ferimento di 264 persone: Jeff aspetta la ragazza che ama, Erin (Tatiana Maslany), alla soglia della linea d'arrivo, per riconquistarla con un gesto romantico, e viene investito in pieno dallo scoppio delle due bombe. Si risveglia in ospedale, dove scopre di aver perso l'uso di entrambe le gambe. Jeff non si da per vinto, collabora con le forze dell'ordine per riuscire ad identificare i due attentatori e si sottopone a un lungo e difficile periodo di riabilitazione, sostenuto e spalleggiato dall'amore dei suoi cari e da Erin.

"Stronger", una storia vera di forza e determinazione

“Stronger”, diretto da David Gordon Green, il regista acclamato al Torino Film Festival nel 2000, grazie al suo “George Washington”, che conquista il premio al Miglior Film, porta sugli schermi una storia vera, tratta dal libro autobiografico dal titolo omonimo, scritto da Jeff Bauman e Bret Witter, che racconta la tragedia dell'attentato alla maratona di Boston nel 2013.

Nel cast, il famoso attore Jake Gyllenhaal, candidato nel 2006 al Premio Oscar al Miglior Attore Non Protagonista per il suo ruolo in “I segreti di Brokeback Mountain” e al Golden Globe nel 2015 per il Miglior Attore in un Film Drammatico grazie alla sua interpretazione di Lou nel film "Lo sciacallo", e l'attrice Tatiana Maslany, nota soprattutto grazie alla serie “Orphan Black” di cui è anche produttrice.