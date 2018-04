Stranger Things: cominciano le riprese della terza stagione

La pluripremiata “Stranger Things” ha iniziato le riprese della terza e nuova stagione.

Stranger Things 3: tutte le novità sulla nuova stagione

Secondo quanto riportato da Collider ci sono alcune novità sulla produzione della terza stagione di “Stranger Things”.

La terza puntata della nuova stagione inizierà ad essere girata oggi lunedì 23 aprile, ha dichiarato il produttore e regista Shawn Levy.

Levy ha rivelato che la squadra ha appena completato il piano di lavorazione dello show, che include le prime quattro sceneggiature della stagione. Ancora una volta stanno utilizzando una strategia di tiro familiare che darà hai creatori della serie, Matt e Ross Duffer il tempo di scrivere mentre la stagione è in corso.

Levy ha spiegato: “È lo stesso numero di sceneggiature dello scorso anno. Il resto viene scritto mentre giriamo. Sto ancora una volta dirigendo il terzo e il quarto episodio in modo da poter dare un po’ di respiro ai Duffer e rimandarli indietro nella caverna della scrittura, in modo che possano sfruttare il resto della stagione. Ecco perché ho affrontato questi episodi nella prima stagione. Ora noi tre siamo solo un po’ troppo superstiziosi per fare fare casino con ciò che ha funzionato fino ad ora. Oltre a questo si tratta anche della gestione del tempo in quanto i Duffer si devono destreggiare tra la scrittura degli script, la riscrittura e la preparazione come registi.”

Stranger Things: Andrew Stanton non tornerà nella terza stagione

Per quanto riguarda chi potrebbe stare dietro la macchina da presa per la terza stagione, Levy dice di non aspettarsi un sacco di sorprese nella lista. Tutto questo considerando il numero limitato di episodi, che conferma saranno solo otto rispetto ai dieci della seconda stagione.

Un nome che non bisogna aspettarsi è il ritorno della leggenda della Pixar Andrew Stanton, che ha diretto due episodi della seconda stagione. Tuttavia sembrerebbe che la pianificazione abbia impedito al regista de “Alla ricerca di Nemo” e “WALL-E” di ritornare .

Ilaria Di Mattia

23/04/2018