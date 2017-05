“Still Star-Crossed”, la nuova serie di Shonda Rhimes, ha debuttato negli Stati Uniti. Si tratta del primo period drama ideato dalla celebre creatrice di “Grey’s Anatomy”.

Still Star-Crossed: Mai è stato liscio il corso dell’amore

La fine di Romeo e Giulietta è solo l’inizio per “Still Star-Crossed”.

Il debutto della nuova serie TV di Shonda Rhimes sta già facendo parlare di sé.

La storia è particolarmente curiosa, perché si distacca dal filone seriale a cui siamo abituati dall’autrice americana. Niente ospedali, Casa Bianca o tribunali: con “Still Star-Crossed” ci immergiamo nella Verona di fine ‘500.

Ispirandosi al romanzo di Melinda Taub, “Still Star-Crossed” racconterà la storia dei Montecchi e dei Capuleti dopo la morte dei due sfortunati amanti, Romeo e Giulietta.

Nel secondo episodio, scopriremo una Verona in crisi in cui Rosalina e Benvolio si ritroveranno costretti a sposarsi, per ristabilire la pace. Nel frattempo la madre di Giulietta, Donna Capuleti, è ancora in lutto per la perdita della figlia. La Signora di Verona cercherà di scoprire chi ha influenzato la scelta della figlia, suicidatasi in modo così brutale. Infine, Livia e la badante tentano senza sosta di nascondere i propri segreti.

Ecco il promo del secondo episodio, 1×02 dal titolo “Mai è stato liscio il corso dell’amore”:

Still Star-Crossed: i personaggi di Shakespeare che tornano

Nella serie troveremo tanti personaggi noti nella tragedia di Shakespeare. Benvolio Montecchi (interpretato da Wade Biggs), Rosalina (Lashana Lynch) Damiano Montecchi (Grant Bowler) e il Conte Paride (Torrance Combs) avranno una storia tutta loro. Nel cast anche Anthony Head, volto celebre di “Buffy – L’ammazzavampiri” e “Merlin”, nei panni di Silvestro Capuleti.

Cosa sarebbe successo se Shakespeare avesse deciso di continuare Romeo & Giulietta? Shonda Rhimes prova a dare una risposta, grazie anche alla sceneggiatura di Heather Mitchell. Insieme, le due donne hanno gettato Verona in una sorta di Apocalisse dovuta alla rivalità eterna tra le due famiglie. Se non ci sono riusciti Romeo e Giulietta, cosa potrà mettere fine ad una guerra così famosa?

Paola Pirotti

30/05/17