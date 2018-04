Steven Soderbergh al cinema con la storia dei Panama Papers

Steven Soderbergh è un regista Premio Oscar per “Traffic” (2001), questa volta torna dietro la macchina da presa per raccontare le vicende dei Panama Papers.

Steven Soderbergh: “The Laundromat” racconterà la verità sui Panama Papers

Il ritorno di Steven Soderbergh sul grande schermo è avvenuto con grande stile rilasciando “La truffa dei Logan” (2017) e “Unsane” (2018) negli ultimi 8 mesi. Ora sta intravedendo nella famigerata storia di Panama Papers lo spunto per il suo prossimo progetto, che sarà intitolato “The Laundromat“. La storia si concentrerà sulla perdita di 11,5 milioni di documenti che è trapelato dallo studio legale panamense e dal fornitore di servizi aziendali Mossack Fonseca.

Il dibattito sul nuovo progetto

I funzionari panamensi hanno protestato contro l’uso del nome del loro paese nello scandalo, poiché era un segno oscuro della loro storia. Le informazioni venute fuori danneggiavano molte compagnie che avevano utilizzato l’azienda per condurre le loro operazioni illegali, tra cui frode e evasione fiscale. Dato che tutto ciò è avvenuto nel 2015, potrebbe infastidire coloro che sono stati coinvolti nel vederlo trasmesso come un film, ma come film che fornisce numerosi dettagli sulla vicenda. Alcune persone non sembrano preoccuparsi di ciò che è accaduto in seguito, dal momento che non sono state deteriorate. Altri, invece, potrebbero offendersi semplicemente perché ricordano cosa è successo e quanto hanno perso.

The Laundromat: l’importanza di conoscere la verità

Steven Soderbergh prenderà questa sceneggiatura e il risultato che ne verrà alla luce potrebbe essere molto interessante o potrebbe essere qualcosa che la gente guarda una volta e poi finisce nel dimenticatoio. È un po ‘strano come queste cose accadano davvero dal momento che alcuni di questi eventi sono stati molto importanti in quel momento e hanno aperto il coperchio della grande corruzione nel mondo degli affari. Molti spettatori probabilmente guarderanno il film ma non si relazioneranno ad esso quanto dovrebbero.

Steven Soderbergh non ha ancora annunciato il cast, che si prospetta essere stellare. Il regista cercherà di attrarre il pubblico attraverso le star, per fargli conoscere il contenuto della pellicola. “The Laundromat” potrebbe puntare sull’attrazione esercitata dalle star, per far vedere al mondo una storia degna di essere conosciuta.

Mariateresa Vurro

20/04/2018