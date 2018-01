Stephen Dorff nel cast di True Detective 3

Stephen Dorff entra a far parte del cast della terza stagione di “True Detective” insieme a lui ci saranno Mahershala Ali e Carmen Ejogo.

Stephen Dorff: un ruolo da protagonista

La rete via cavo HBO ha scelto Stephen Dorff (“Blade” di Stephen Norrington, “Somewhere” di Sofia Coppola) come protagonista della terza serie di “True Detective”.

Per lui non sarà il primo ruolo da protagonista in una serie tv della sua carriera, andrà ad affiancare il premio Oscar Mahershala Ali (“Moonlight” di Barry Jenkins, “House of Cards – Gli intrighi del potere) e Carmen Ejogo (“Selma – La strada per la libertà” di Ava DuVernay, “Animali fantastici e dove trovarli” di David Yates).

Stephen Dorff ricoprirà il ruolo di Roland West, un investigatore dello stato dell’Arkansas, partner di Wayne Hays (Mahershala Ali), la cui vita e la sua carriera sono state influenzate dal crimine che sta cercando di risolvere da oltre trent’anni. Accanto a loro ci sarà appunto Carmen Ejogo nel ruolo di Amelia Reardon, un’insegnate dell’Arkansas con una connessione al crimine a cui stanno investigando i due detective.

Stephen Dorff: True Detective 3

Dopo lo scarso successo da parte del pubblico e della critica alla seconda stagione di “True Detective”, sembrava che la serie ideata da Nic Pizzolatto stesse per tirare i remi in barca. Invece dopo alcuni ripensamenti si è giunti a questa terza stagione, che si avvicinerà molto di più alla prima stagione.

In “True Detective 3” la storia ruoterà attorno a un macabro crimine avvenuto nel cuore di Ozarks, e si propagherà per tre decenni. Le radici di questo mistero verranno lentamente a galla, in questo racconto che fa avanti e indietro tra tre diverse linee temporali.

Affianco a Nic Pizzolatto che ha scritto nove episodi su dieci di questa nuova stagione, a dirigere alcuni episodi ci sarà Jeremi Saulnier (“Green Room”) e il vincitore di un premio Emmy, David Milch che sarà il regista del quarto episodio.

La terza stagione di “True Detective” non ha ancora una data della premiere.

Tomas Barile

04/01/2018