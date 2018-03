Figlio del regista e sceneggiatore Sergio Sollima, Stefano Sollima ha raggiunto il grande pubblico per aver diretto le serie televisive “Romanzo criminale - La serie”, “Gomorra - La serie” e il film “Suburra”.

Stefano Sollima: sulle orme del padre

(Roma, 4 Maggio 1966)

Stefano Sollima nasce a Roma il 4 maggio del 1966. È figlio del famoso regista e sceneggiatore italiano Sergio Sollima.

Fin da piccolo Stefano Sollima si ritrova catapultato nel mondo del cinema ed è lì che passa tutta la sua infanzia. Frequenta l’ambiente lavorativo del padre, assiste personalmente alla produzione di svariati film e ciò gli consente di apprendere tutte le nozioni necessarie per intraprendere la strada della regia cinematografica.

Stefano Sollima: gli inizi

La carriera di Stefano Sollima inizia con la realizzazione di alcuni cortometraggi; tra questi merita menzione “Zippo” della durata di 8 minuti, storia di un uomo con il corpo ricoperto da tante zip che, nonostante abiti in una stanza completamente vuota, ha tutto ciò di cui ha bisogno, finchè un topo non si insinua in una delle tasche del suo corpo.

Dopo questa esperienza Stefano Sollima viene ingaggiato come cameraman per i network televisivi NBC, CBS e CNN. Questo impiego lo porta a visitare numerosi paesi colpiti dalla guerra dove gira i suoi documentari.

Dalla fiction al grande schermo

Nel 1998 Stefano Sollima inizia a lavorare per la televisione dedicandosi alla fiction. Dirige alcune puntate delle serie più seguite del momento, come “La Squadra”, “Un posto al sole”, “Criminali” e la miniserie televisiva “Ho sposato un calciatore”.

Il vero successo arriva nel 2008, quando dirige la serie televisiva “Romanzo criminale” basata sull’omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo e prodotta da Sky.

Nel 2012 un’altra serie lo impegna dietro la macchina da presa: la prima stagione di “Gomorra – La serie” tratta anch’essa dall’omonimo romanzo, questa volta però di Roberto Saviano. La serie prodotta da Sky ha un enorme successo al livello mondiale e viene trasmessa in più di 143 paesi. Sollima si occuperà anche della cura della seconda stagione, ma abbandonerà il progetto a causa di altri lavori.

Sempre nello stesso anno Stefano Sollima compie il suo ingresso nelle sale cinematografiche italiane con il suo primo lungometraggio “ACAB – All Cops Are Bastards” tratto dall’omonimo libro di Carlo Bonini.

Il suo film successivo è “Suburra” realizzato tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 e basato sull’omonimo romanzo, incentrato sulla criminalità della Roma contemporanea, e di autori già citati, Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. Il regista lo dedica a suo padre Sergio Sollima, scomparso poco prima dell’uscita del film.

Nel 2016 Sollima si impegna nelle riprese di “ZeroZeroZero” trasposizione di un altro romanzo di Roberto Saviano. Sempre nel 2016 compie il suo sbarco a Hollywood per dirigere il sequel del “Sicario” film di Denis Villeneuve, intitolato “Soldado”.

Marina Kozak