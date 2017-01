Tutti vogliamo sapere cosa nasconde il titolo dell’Episodio VIII del nuovo film di Star Wars, “The Last Jedi”, ma non siamo gli unici.

Star Wars – The Last Jedi: Daisy Ridley è per il ‘no comment’

Si sono fatte ipotesi e congetture sul possibile significato del titolo del nuovo film di Star Wars. È mosso dalla stessa curiosità anche l’attore Josh Gad che è al momento sul set di “Assassinio sull’Orient Express” con Daisy Ridley, interprete di Rey in “The Last Jedi”. Gad ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui intervista la sua collega e cerca di farle confessare il significato della parola “ultimo Jedi”. L’esatte domande che l’attore le pone sono:”Chi sono gli ultimi Jedi? Ce n’è uno o molti di più? Il titolo è al plurale?”. La Ridley ha guardato Gad, rispondendo impassibile con un “Non possiamo avere questa conversazione”.

Daisy Ridley dal canto suo non ha mai negato che Rey sia un Jedi, quindi i complottisti pensano che possa essere lei stessa l’ultima predestinata.

Star Wars – The Last Jedi: se i Jedi sparissero completamente

Il web, una volta aver terminato di chiedersi chi potrebbe essere l’ultimo Jedi, è passato ad una nuova questione importane: sarebbe davvero una cosa negativa se i Jedi scomparissero del tutto? Una domanda del genere sconvolgerebbe qualsiasi fan della saga, in quanto in ogni film di “Star Wars”, a parte “Rogue One: A Star Wars Story” vi è almeno un Jedi, una figura base che rappresenta l’intera saga e che rimanda direttamente ad essa.

Però, l’anno appena trascorso ci ha dimostrato con “Rogue One” come un film di “Star Wars” possa essere tale anche senza la presenza di un Jedi. Inoltre, la scomparsa di questa figura mitica per la saga, comporterebbe la creazione di qualcosa di nuovo con il personaggio di Rey, che ha grandi abilità nell’uso della Forza. Forse il franchising si è reso conto che se vuole continuare a sfornare film, deve sacrificare qualcosa di importante per andare avanti!

I Jedi, però, sono stati sempre un punto di riferimento di “Star Wars”, conosciuti al pubblico tutto (non solo ai fan) ,come la frase “La Forza sia con te”, quindi eliminarli completamente potrebbe ledere molto al prossimo film. Un’unica risposta al tutto ce la potrà dare solo la visione di “The Last Jedi”, di cui la data di uscita è ancora ignota in Italia, mentre è prevista negli States per il 15 dicembre.

Erika Micheli

26/01/2017