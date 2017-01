L’attore Woody Harrelson rivela il nome del suo personaggio nel nuovo spin-off di “A Star Wars Story”.

A Star Wars Story: Woody Harrelson rivela il suo personaggio

Non si sa molto sul secondo spin-off della saga sci-fi creata da George Lucas, a parte il titolo provvisorio, ovvero “Han Solo: A Star Wars Story”. Mentre il titolo è ancora in attesa di conferma, è certo che vi sarà nel cast l’attore Woody Harrelson, che interpreterà il maestro di Han Solo. Il ruolo che rivestirà Harrelson sarà di notevole importanza, essendo il maestro del protagonista da giove, che avrà il volto dell’attore Alden Ehrenreich.

Woody Harrelson ha rivelato il nome del suo personaggio: Garris Shrike, comparso nel primo libro della trilogia su Han Solo, “La Trappola, su cui potrebbe vertere la trama dello spin-off; sebbene non appaia nella prima trilogia cinematografica di “Star Wars”.

“La Trappola” racconta la vita di Han Solo fino all’incontro con Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker. Seguendo la trama del romanzo, “Han Solo: A Star Wars Story” rivelerà molti dettagli sul protagonista, riallacciandosi al film “Guerre Stellari”. A livello temporale il film si porrà tra “La vendetta dei Sith” e “Una nuova speranza” (esattamente come il recente “Rogue One: A Star Wars Story”).

A Star Wars Story: Chi è Garris Shrike?

Le notizie di cui siamo a conoscenza su Garris Shrike possiamo trarle proprio dall’opera letteraria. L’uomo è un ex cacciatore di taglie, che in seguito ha deciso di darsi al crimine, aiutato da un gruppo di orfani che ha adottato. Tra questi vi è Han e da ciò possiamo comprendere quanto sia rilevante il ruolo di Shrike per la formazione del giovane contrabbandiere, che trascorre i suoi primi anni di vita a bordo della Trader’s Luck, la nave pirata di Garris.

Il film, che uscirà nel 2018, sarà diretto da Phil Lord e Chris Miller e sarà presente nel cast anche l’acclamato Donald Glover nel ruolo del grande amico dl protagonista, Lando Calrissian, comparso per la prima volta nel film “L’Impero colpisce ancora”, dove era interpretato da Billy Dee Williams .

25/01/2017